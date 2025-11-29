Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Die Volleyballerinnen des Dresdner SC setzten sich eine Woche nach dem Sieg im Pokal-Viertelfinale auch in der Bundesliga gegen Aachen durch.
Die Volleyballerinnen des Dresdner SC setzten sich eine Woche nach dem Sieg im Pokal-Viertelfinale auch in der Bundesliga gegen Aachen durch. Bild: Robert Michael/dpa
Die Volleyballerinnen des Dresdner SC setzten sich eine Woche nach dem Sieg im Pokal-Viertelfinale auch in der Bundesliga gegen Aachen durch.
Die Volleyballerinnen des Dresdner SC setzten sich eine Woche nach dem Sieg im Pokal-Viertelfinale auch in der Bundesliga gegen Aachen durch. Bild: Robert Michael/dpa
Sachsen
Dresdner Volleyballerinnen bleiben in der Erfolgsspur
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Die Volleyballerinnen des Dresdner SC haben drei Tage nach dem Auftaktsieg in der Champions League auch ihre Aufgabe in der Bundesliga erfolgreich gelöst und Aachen klar bezwungen.

Dresden.

Eine Woche nach dem Sieg im Pokal-Viertelfinale gegen die Ladies in Black Aachen ließen die Volleyballerinnen des Dresdner SC auch in der Bundesliga nichts anbrennen und setzten sich gegen die Mannschaft aus Nordrhein-Westfalen erneut klar mit 3:0 (25:21, 25:20, 32:30) durch. Sie sicherten sich damit drei Punkte und verdrängten Aachen vom vierten Tabellenplatz.

Trotz des schweren Champions-League-Spiels am vergangenen Mittwoch im polnischen Lodz, das der deutsche Pokalsieger überraschend mit 3:1 gewonnen hatte, fanden die DSC-Damen schnell wieder den Fokus im Bundesliga-Alltag. Sie schlugen vor 2.685 Zuschauern sehr druckvoll auf, arbeiteten aufopferungsvoll in Block- und Feldabwehr. 

Marta Levinska überragt

Immer, wenn es schwierig wurde, bekam Diagonalangreiferin Marta Levinska den Ball und die lettische Nationalspielerin versenkte ihn im gegnerischen Feld. Sie erwies sich mit 21 Punkten auch als erfolgreichste Scorerin und wurde nach der Partie als wertvollste Spielerin geehrt. Insgesamt waren die Gastgeberinnen den Ladies in Black in fast allen Elementen einen Tick überlegen.

Im dritten Satz konnten die DSC-Damen das Niveau nicht mehr ganz halten, doch sie wehrten drei gegnerische Satzbälle ab und verwandelten selbst nach 81 Minuten ihren fünften Matchball zum verdienten Sieg. (dpa)

© Copyright dpa Deutsche Presse-Agentur GmbH
Das könnte Sie auch interessieren
26.11.2025
2 min.
Erfolgreicher Champions-League-Start für Dresdner SC
Dresdner Volleyballerinnen starten im polnischen Lodz in die Champions League
Nach drei Jahren Pause haben sich die Volleyball-Frauen des Dresdner SC mit einem Sieg in der Champions League zurückgemeldet. Sie bezwangen im ersten Gruppenspiel das polnische Spitzenteam LKS Lodz.
30.11.2025
1 min.
Weihnachten in den Höfen – Mehr als ein Geheimtipp im Erzgebirge
In den Gassen im Schlettauer Zentrum waren am Wochenende tausende Besucher unterwegs.
Der Schlettauer Weihnachtsmarkt ist ein ganz besonderer. Das hat sich inzwischen herumgesprochen.
Niko Mutschmann und Kjell Riedel
22.11.2025
1 min.
Dresdner Volleyballerinnen stehen im Pokal-Halbfinale
Dresdner Volleyballerinnen bezwingen Aachen und stehen im Pokal-Halbfinale (Foto: Archiv)
Die Volleyballerinnen des Dresdner SC sind noch zwei Siege vom nächsten Pokalerfolg entfernt. Der Titelverteidiger erfüllte im Viertelfinale gegen Aachen seine Pflicht und erreicht das Halbfinale.
01.12.2025
10 min.
Steuern, Deutschlandticket, Musterung – was sich 2026 ändert
2026 bringt einige Änderungen bei der Steuer. (Symbolbild)
Rente, Mindestlohn, Grundsicherung – im neuen Jahr treten einige Reformen in Kraft, die die Einkommen vieler Bürger betreffen. Wo ist mehr Geld drin und wo muss man tiefer in die Tasche greifen?
Evelyn Denich und Vanessa Reiber, dpa
01.12.2025
4 min.
Deutschland und Polen: Freundschaft mit Fallstricken
Verteidigung, Wirtschaft und der Ukraine-Krieg dürften in dem Gespräch der beiden im Vordergrund stehen.
Schutz vor russischer Bedrohung, Unterstützung der Ukraine - das werden wichtige Themen der deutsch-polnischen Regierungskonsultationen sein. Es dürfte aber auch um Vergangenheitsbewältigung gehen.
29.11.2025
3 min.
„Bauer sucht Frau“: Warum Erzgebirger Thomas im Moment am liebsten zu Hause bleibt
Michaela und Thomas: Was verraten diese Blicke?
Holzhacken, Schweißen, Kuscheln: Während der Hofwoche wächst die Nähe zwischen Michaela und Thomas. Manchmal hat er sogar die Kameras vergessen. Und wie haben seine Eltern die RTL-Dreharbeiten erlebt?
Thomas Wittig
Mehr Artikel