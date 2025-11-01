Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Die beiden Trainer Alexander Waibl (Dresden,l) und Felix Koslowski tauschen sich aus Bild: Michael Schwartz/dpa
Die beiden Trainer Alexander Waibl (Dresden,l) und Felix Koslowski tauschen sich aus Bild: Michael Schwartz/dpa
Sachsen
Dresdner Volleyballerinnen erkämpfen Sieg gegen Schwerin
Die Volleyballerinnen des Dresdner SC haben nach der Niederlage in Stuttgart eine starke Reaktion gezeigt und bei der Neuauflage des Supercups Schwerin erneut bezwungen.

Dresden.

Die Volleyball-Frauen des Dresdner SC haben sich drei Tage nach der klaren 0:3-Niederlage in Stuttgart eindrucksvoll zurückgemeldet. Der deutsche Pokalsieger setzte sich im Spitzenspiel gegen den deutschen Meister SSC Palmberg Schwerin nach einem 1:2-Satzrückstand am Ende mit 3:2 (25:23, 21:25, 24:26, 25:20, 15:6) durch. Damit verpassten die Mecklenburgerinnen die Revanche für den Supercup, den vier Wochen zuvor ebenfalls die Dresdnerinnen für sich entschieden hatten.

Vor der stimmungsvollen Kulisse von 3.000 Zuschauern in der ausverkauften Arena lieferten sich beide Mannschaften einen spannenden und bis zum Schluss hart umkämpften Schlagabtausch. Nachdem die Gastgeberinnen den ersten Satz knapp gewonnen hatten, drehte Schwerin in den folgenden beiden Abschnitten mit druckvollem Aufschlagspiel und einer guten Block- und Feldabwehr die Partie zu seinen Gunsten. 

Im vierten Durchgang meldete sich der Supercup-Gewinner zurück und brachte insgesamt wieder mehr Energie aufs Feld. Vor allem lief Diagonalangreiferin Marta Levinska (insgesamt 26 Punkte), die später auch als wertvollste Spielerin geehrt wurde, zu großer Form auf. 

Der Satzausgleich gab den Schützlingen von Alexander Waibl Rückenwind. Im Tiebreak-Satz ließen sie den Mecklenburgerinnen, die sich einige Fehler mehr erlaubten, keine Chance und verwandelten nach 128 umkämpften Minuten mit einem Block den ersten Matchball. (dpa)

