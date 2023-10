Dresdner Volleyballerinnen feiern dritten Auswärtssieg

Dresden. Die Volleyball-Frauen des Dresdner SC haben den dritten Auswärtssieg in Serie gefeiert. Nach den Erfolgen in Wiesbaden und Münster setzte sich der sechsmalige deutsche Meister am Samstag auch bei den Roten Raben Vilsbiburg mit 3:1 (25:17, 19:25, 25:21, 25:18) durch.

Die 1200 Zuschauer erlebten ein umkämpftes Spiel mit vielen langen Ballwechseln. Nachdem die Schützlinge von DSC-Trainer Alexander Waibl den ersten Satz klar für sich entschieden hatten, ging der Faden gleich zu Beginn des zweiten Durchgangs etwas verloren, weil sich zu viele Ungenauigkeiten einschlichen. So konnten die Roten Raben ausgleichen.

In den Sätzen drei und vier aber agierten die Elbestädterinnen wieder konstanter, mit mehr Entschlossenheit und setzten der Angriffspower von Vilsbiburg eine gute Block- und Feldabwehr entgegen. Angeführt von Kapitänin Jennifer Janiska, die auch zur wertvollsten Spielerin des DSC gekürt wurde, entwickelten die Waibl-Schützlinge in den entscheidenden Momenten auch den nötigen Druck in Aufschlag und Angriff. In den schwierigen Momenten behielt der DSC die Ruhe und nach 98 Minuten verwandelten die Gäste den zweiten Matchball zum verdienten Sieg. (dpa)