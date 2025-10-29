Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Dresdens Trainer Alexander Waibl verfolgt das Spiel.
Dresdens Trainer Alexander Waibl verfolgt das Spiel. Bild: Sebastian Kahnert/dpa
Sachsen
Dresdner Volleyballerinnen ohne Chance in Stuttgart
Nach dem Gewinn des Supercups und den ersten beiden Siegen in der Bundesliga kassieren die Dresdnerinnen eine klare Niederlage.

Dresden.

Die Volleyballerinnen des Dresdner SC haben das Top-Spiel der Bundesliga bei Allianz MTV Stuttgart deutlich verloren. Mit dem 0:3 (15:25, 18:25, 21:25) kassierte der deutsche Pokalsieger und Supercup-Gewinner die erste Niederlage in der neuen Spielzeit.

Gegen die taktisch gut vorbereiteten Stuttgarterinnen fand das Team von Trainer Alexander Waibl zu keiner Zeit zum gewohnten Spielrhythmus und vor allem kein Mittel gegen die druckvollen Aufschläge und die starke Block- und Feldabwehr des Gegners. So fehlte es den DSC-Damen vor allem an Durchschlagskraft im Angriff, aber auch in allen anderen Bereichen erwiesen sich die Gastgeberinnen einen Tick stärker und gedanklich frischer.

Nur im dritten Durchgang bäumten sich die Waibl-Schützlinge noch einmal auf und konnten das Geschehen lange Zeit ausgeglichen gestalten. Doch am Ende ließ sich Stuttgart den Sieg nicht mehr nehmen. Nach nur 67 Minuten war die Niederlage des deutschen Pokalsiegers besiegelt.

Bereits am Sonnabend erwarten die DSC-Damen den SSC Palmberg Schwerin zum nächsten Spitzenspiel daheim. Dann kommt es zur Supercup-Revanche. (dpa)

