Dresdner Volleyballerinnen scheiden aus dem CEV-Cup aus

Dresden. Die Volleyballerinnen des Dresdner SC sind aus dem CEV-Cup ausgeschieden. Das Team von Trainer Alexander Waibl verlor das Rückspiel in der heimischen Arena gegen den Schweizer Meister Viteos Neuchatel UC nach einer Verletzung von Zuspielerin Sarah Straube im vierten Satz mit 1:3 (20:25, 25:13, 18:25, 22:25). Das Hinspiel vor einer Woche hatten die Dresdnerinnen mit 3:2 für sich entschieden.

Diesmal fehlte allerdings von Beginn an bereits Grace Frohling. Die Diagonal-Angreiferin hatte sich drei Tage zuvor beim Liga-Spiel in Suhl einen Bänderriss zugezogen und fällt mindestens vier Wochen aus. Zudem stand das Spiel noch kurz vor Beginn auf der Kippe: Es hatte in die Halle in Dresden geregnet. Dabei war auch das Spielfeld in Mitleidenschaft gezogen worden.

Im ersten Satz fanden Dresdnerinnen dann überhaupt nicht ins Spiel, sie wirkten sehr nervös. Neuchatel setzte sich schnell mit 16:8 ab. Im zweiten Abschnitt ging ein Ruck durch das DSC-Team, die Aufschläge waren sehr gut, die Annahme war stabiler, das Angriffsspiel variabler. Doch nach dem Satzausgleich und dem verlorenen dritten Durchgang knickte Straube beim Stand von 12:13 mit dem linken Fuß um und konnte die Partie nicht fortsetzen. Für sie kam die junge Larissa Winter zum Einsatz. Am Ende konnte der DSC die Ausfälle nicht kompensieren. (dpa)