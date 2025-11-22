Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Dresdner Volleyballerinnen bezwingen Aachen und stehen im Pokal-Halbfinale (Foto: Archiv)
Dresdner Volleyballerinnen bezwingen Aachen und stehen im Pokal-Halbfinale (Foto: Archiv) Bild: Robert Michael/dpa
Dresdner Volleyballerinnen bezwingen Aachen und stehen im Pokal-Halbfinale (Foto: Archiv)
Dresdner Volleyballerinnen bezwingen Aachen und stehen im Pokal-Halbfinale (Foto: Archiv) Bild: Robert Michael/dpa
Sachsen
Dresdner Volleyballerinnen stehen im Pokal-Halbfinale
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Die Volleyballerinnen des Dresdner SC sind noch zwei Siege vom nächsten Pokalerfolg entfernt. Der Titelverteidiger erfüllte im Viertelfinale gegen Aachen seine Pflicht und erreicht das Halbfinale.

Dresden.

Die Volleyball-Frauen des Dresdner SC sind ihrer Favoritenrolle gerecht geworden und stehen im Halbfinale des DVV-Pokals. Gegen die Ladies in Black Aachen gewannen die Titelverteidigerinnen ihr Viertelfinale 3:0 (25:18, 25:22, 27:25). 

Vor 2113 Zuschauern diktierten die Gastgeberinnen von Trainer Alexander Waibl im ersten Satz klar das Geschehen. Im zweiten Abschnitt schlichen sich einige leichte Fehler ein, in den entscheidenden Momenten spielten die DSC-Damen dennoch ihre Qualitäten aus. 

Die Aachenerinnen gaben nie auf und gingen im dritten Durchgang erstmals knapp in Führung. In der entscheidenden Phase war Dresdens Diagonalangreiferin Marta Levinska (20 Punkte) aber zur Stelle. Nach 84 Minuten verwandelte die lettische Nationalspielerin den dritten Matchball und wurde anschließend auch zur wertvollsten Spielerin gekürt. (dpa)

© Copyright dpa Deutsche Presse-Agentur GmbH
Das könnte Sie auch interessieren
08:00 Uhr
4 min.
„Das war unsere große Chance, wie geht es jetzt weiter?“: Wissenschaftler stimmt auf den Kater nach Chemnitz 2025 ein
Wie politisch ist ein Garagenkonzert? Konkret lässt sich das nicht festmachen. Für Soziologe Ulf Bohmann liegt der gesellschaftliche Wert im bloßen Zusammenkommen.
Ulf Bohmann hält das Projekt „#3000 Garagen“ für ein gutes Beispiel, wie Menschen zusammengebracht wurden. Der Professor für Soziologie und sein Team an der TU haben die gesellschaftliche Relevanz von Chemnitz 2025 untersucht und zeigen auf, was bleibt.
Jens Kassner
08:00 Uhr
8 min.
Die Elefantenflüsterin von Chiang Mai
Saengduean "Lek" Chailert verbringt täglich viel Zeit mit ihren Elefanten.
Lek Chailert ist Thailands Elefantenflüsterin. Mit Liebe, Geduld und sanften Schlafliedern heilt sie nahe Chiang Mai traumatisierte Tierseelen. Zu Besuch bei einer außergewöhnlichen Frau.
Carola Frentzen, dpa
12:34 Uhr
2 min.
Skisaison im Erzgebirge: Erstes Skigebiet gibt Öffnungstermin bekannt
Marek Plachý (54) ist optimistisch, dass die Geduld der Wintersportler nicht mehr lange strapaziert wird.
Circa 60 Skilifte gibt es im Erzgebirge. Der erste Hauch Winter genügt noch nicht, in die Wintersportsaison zu starten. Wirklich?
Katrin Kablau
22.11.2025
3 min.
„Bauer sucht Frau“: Erzgebirger Thomas ist „verknallt“ und trifft Entscheidung
Thomas Köhler bei der täglichen Arbeit auf seinem Bauernhof in Pfaffroda.
Schon am zweiten Tag der Hofwoche liegen in Pfaffroda die Nerven blank. Eine Frau muss ihre Koffer packen. Doch wen schickt Thomas nach Hause: Sandra oder Michaela?
Thomas Wittig
15.11.2025
2 min.
Dresdner SC feiert Arbeitssieg in Hamburg
Alexander Waibl siegt mit seinem Team in Hamburg.
Die Volleyballerinnen des Dresdner SC sind ihrer Favoritenrolle bei Aufsteiger Hamburg gerecht geworden. Eine Galavorstellung aber liefert der Pokal-Viertelfinalist nicht ab.
01.11.2025
2 min.
Dresdner Volleyballerinnen erkämpfen Sieg gegen Schwerin
Die beiden Trainer Alexander Waibl (Dresden,l) und Felix Koslowski tauschen sich aus
Die Volleyballerinnen des Dresdner SC haben nach der Niederlage in Stuttgart eine starke Reaktion gezeigt und bei der Neuauflage des Supercups Schwerin erneut bezwungen.
Mehr Artikel