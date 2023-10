Dresdner Volleyballerinnen verlieren gegen Potsdam

Dresden. Die Volleyball-Frauen des Dresdner SC sind mit einer Niederlage in die neue Saison gestartet. Das Team von Trainer Alexander Waibl unterlag vor 2751 Zuschauern dem Meisterschaftszweiten SC Potsdam mit 0:3 (24:26, 20:25, 22:25). Damit konnte der sechsmalige deutsche Meister seinen "Auftakt-Fluch" nicht besiegen und verlor zum fünften Mal hintereinander das erste Spiel, davon das vierte Mal gegen Potsdam. "Wir haben das Spiel im Angriff verloren, bei uns fehlt es noch an der nötigen Abstimmung. Dagegen hat Potsdam schon sehr kompakt agiert", schätzte Alexander Waibl ein, der vor der Partie für sein 500. Spiel für den DSC geehrt wurde.

Beide Teams lieferten sich von Beginn an einen heißen Schlagabtausch auf Augenhöhe. Im ersten Satz hatten sich die Gastgeberinnen mit druckvollen Aufgaben und guter Block- und Feldabwehr mit 20:13 abgesetzt. Doch dann riss der Faden und die Potsdamerinnen kamen Punkt um Punkt heran. Nachdem die Waibl-Schützlinge zwei Satzbälle nicht genutzt hatten, war es die Potsdamer Diagonalangreiferin Tara Taubner, die gleich die erste Chance für die Brandenburgerinnen nutzte.

Auch in den Abschnitten zwei und drei wogte das Geschehen immer wieder hin und her, doch in den entscheidenden Situationen zeigten sich die Gäste im Angriff deutlich durchschlagskräftiger und auch in Annahme und Abwehr um einen Tick stärker als die Dresdnerinnen. Nach 79 Minuten verwandelten die Gäste den ersten Matchball zum Sieg.

(dpa)