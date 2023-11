Dresdner Zoo erhält weitere 10.000 Euro für Orang-Utan-Haus

Dresden.

Für das neue Orang-Utan-Haus hat der Dresdner Zoo eine weitere Spende in Höhe von 10.000 Euro erhalten. Wie der Zoo am Donnerstag mitteilte, sei die Spendenbereitschaft nach wie vor enorm. Noch vor Ostern 2024 solle das Haus eröffnet werden. "Das Ziel ist sportlich, aber laut aktueller Planungen schaffbar", hieß es in der Mitteilung.