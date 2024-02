DRF Luftrettung fliegt zu weniger Einsätzen in Sachsen

Die Einsatzkräfte der DRF Luftrettung sind 2023 in Sachsen zu insgesamt 2701 Einsätzen geflogen. Im Jahr zuvor waren es noch 440 Einsätze mehr gewesen.

Dresden.

Die Hubschrauber der DRF Luftrettung sind im vergangenen Jahr in Sachsen zu insgesamt 2701 Einsätzen ausgerückt - 440 weniger als im Vorjahr. Dabei kamen die Einsatzkräfte der Station in Bautzen 1575 Mal und der Station in Dresden 1126 Mal Menschen zu Hilfe, wie die DRF Luftrettung am Mittwoch mitteilte. Im Jahr 2022 waren die Hubschrauber noch 3141 Mal im Einsatz gewesen.