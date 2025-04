DRK schickt Hilfsgüter in den Gazastreifen

Die Zivilbevölkerung im Gazastreifen bekommt auch aus Sachsen Unterstützung. Jetzt sind 98 Tonnen Zeltplanen unterwegs. Weitere Hilfsgüter sollen folgen.

Dresden.

Das Deutsche Rote Kreuz (DRK) hat von Dresden aus 98 Tonnen Hilfsgüter auf die Reise in den Gazastreifen geschickt. "Auf den Paletten ist Unterkunftsmaterial, 450 Familienzelte und knapp 14.000 Zeltplanen", sagte Tobias Pietsch vom DRK in Berlin. Die Hilfsgüter werden zunächst per Lastwagen nach Belgien gebracht, von dort geht es per Flugzeug weiter nach Ägypten und schließlich in den Gazastreifen. Der Palästinensische Rote Halbmond soll die Hilfsgüter dann an die Zivilbevölkerung verteilen.

Laut DRK ist es bereits die 16. Hilfslieferung in den Gazastreifen seit Oktober 2023. Ende März und April sollen weitere folgen. (dpa)