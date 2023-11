Drogen in Leipzig und Cannabis nahe Rostock sichergestellt

Leipzig/Rostock.

Die Polizei hat bei einer Durchsuchung in Leipzig acht Kilogramm Drogen sichergestellt. Bei den weiteren Ermittlungen ergaben sich Hinweise auf eine Cannabis-Plantage in der Nähe von Rostock, wie die Polizei am Freitag mitteilte. Dort seien etwa 1300 Cannabispflanzen entdeckt worden. Gegen vier Männer im Alter zwischen 28 und 45 Jahren wurde inzwischen Haftbefehl erlassen. In Leipzig wurden laut Polizei Ende Oktober Marihuana, Amphetamine und Crystal beschlagnahmt. (dpa)