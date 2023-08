Drogen und Geld bei Razzia in Eisenbahnstraße gefunden

Leipzig.

Bei einer Razzia in der Leipziger Eisenbahnstraße haben Polizei und Zoll verschiedene Drogen sowie Bargeld sichergestellt. Zudem seien die Identitäten von elf Menschen festgestellt worden, teilten Polizei und Staatsanwaltschaft am Dienstag mit. Am Montag hatten Einsatzkräfte der sächsischen Polizei, des Hauptzollamtes und der Bundespolizei zwei Lokale in der Eisenbahnstraße durchsucht. Hintergrund sind laut Mitteilung zwei Ermittlungsverfahren der Staatsanwaltschaft Leipzig sowie Schwarzarbeitskontrollen des Zolls. Bei den gefundenen Drogen handelt es sich unter anderem um Cannabis, Haschisch, Crystal, Ecstasy und Kokain. (dpa)