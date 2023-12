Drohne über Striezelmarkt in Dresden: 34-Jähriger angezeigt

Dresden.

Ein Mann hat mutmaßlich eine Drohne über dem Striezelmarkt in Dresden fliegen lassen. Gegen den 34-Jährigen wird nun wegen Verstoßes gegen das Luftverkehrsgesetz ermittelt, wie die Polizei am Montag mitteilte. Dank Zeugenhinweisen konnte die Polizei den Piloten am Sonntagabend stellen und die sichere Landung des Gerätes veranlassen. (dpa)