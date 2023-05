Dulig besucht Sorbisches Gymnasium und spricht über EU

Wirtschaftsminister Martin Dulig will am Montag das Sorbische Gymnasium in Bautzen besuchen und mit den Schülerinnen und Schülern über die Europäische Union (EU) sprechen. "Es geht um unseren Wohlstand, um unser Sozialmodell im globalen Wettbewerb, um gemeinsame Antworten auf Klimawandel, Digitalisierung und Migration. Und nicht zuletzt geht es um unsere Grundrechte, um Freiheit und Gleichberechtigung", erklärte der SPD-Politiker am Sonntag vor seinem Besuch in Bautzen. In den Gespräch soll es einerseits um aktuelle Themen innerhalb der EU, aber auch um Herausforderung für die Union gehen. (dpa)