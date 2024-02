Dulig hält an Plänen für Eisenbahn-Testzentrum fest

Dresden.

Der sächsische Wirtschaftsminister Martin Dulig (SPD) hält an einem Testzentrum für Eisenbahntechnik (Tetis) in Osten des Freistaates fest. "Tetis ist eine großartige Projektidee. Sie hat das Potenzial, die internationale Wettbewerbsfähigkeit der deutschen und europäischen Bahnindustrie signifikant zu steigern, gute Arbeit in der Lausitz zu sichern und einen wichtigen Beitrag für ressourcen- und klimaschonende Mobilität zu leisten", sagte der Minister am Sonntag in Dresden. Die Bahnindustrie zähle zu den zentralen Akteuren auf dem Weg zur nachhaltigen Mobilität. Mit rund 15.400 Beschäftigten in 250 Unternehmen und einem Jahresumsatz von etwa 2,7 Milliarden Euro gehöre Sachsen zu den Zentren der Bahnbranche in Deutschland.