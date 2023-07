Dulig: Lindners neues Steuerpaket "nur ein erster Schritt"

Dresden.

Sachsens Wirtschaftsminister Martin Dulig hat das vom Bundesfinanzminister geschnürte Steuerpaket begrüßt, zugleich aber weitere Schritte angemahnt. "Wir müssen beim anstehenden, klimaneutralen Umbau unseres Industrie- und Wirtschaftsstandorts endlich ins Machen kommen", sagte der SPD-Politiker am Mittwoch auf Anfrage. Die Pläne von Bundesfinanzminister Christian Lindner (FDP) zur Förderung von Investitionen und der flexibleren Verlustrechnung von kleinen Unternehmen in die Energie- und Ressourceneffizienz gingen daher in die richtige Richtung.