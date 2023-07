Dulig will Lohngerechtigkeit statt längerer Arbeitszeiten

Dresden.

Der sächsische Arbeitsminister Martin Dulig (SPD) hat die großen Lohnunterschiede in Ost und West angeprangert. "Wir brauchen mehr Lohngerechtigkeit im Osten statt längerer Arbeitszeiten", erklärte er am Mittwoch in Dresden und konterte damit Aussagen von Ministerpräsident Michael Kretschmer (CDU), der zuletzt immer wieder längere Arbeitszeiten ins Spiel gebracht hatte.