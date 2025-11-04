Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Christoph Baumgartner startete mit individuellem Training in die Vorbereitung.
Christoph Baumgartner startete mit individuellem Training in die Vorbereitung. Bild: Harry Langer/dpa
Christoph Baumgartner startete mit individuellem Training in die Vorbereitung.
Christoph Baumgartner startete mit individuellem Training in die Vorbereitung. Bild: Harry Langer/dpa
Sachsen
Duo trainiert bei Leipziger Trainingsauftakt individuell
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

RB Leipzig hat die Vorbereitung auf das kommende Auswärtsspiel gestartet. Zum Auftakt trainiert ein Duo abseits des Teams.

Leipzig.

RB Leipzig hat ohne zwei Stammspieler die Vorbereitung auf das nächste Auswärtsspiel in der Fußball-Bundesliga aufgenommen. Mit Castello Lukeba und Christoph Baumgartner trainierte ein Duo vor dem Spiel bei der TSG 1899 Hoffenheim am Samstag (15.30 Uhr/Sky und DAZN) individuell, wie der Verein mitteilte. Leipzigs Trainer Ole Werner muss zudem noch auf drei Langzeitverletzte verzichten.

Verteidiger Lukeba hatte sich beim 3:1-Sieg gegen den VfB Stuttgart bei einem Zweikampf eine Blessur an der rechten Schulter zugezogen. Mittelfeldspieler Baumgartner fehlte aufgrund der Belastungssteuerung im Mannschaftstraining. Während der österreichische Nationalspieler in der PreZero-Arena auflaufen kann, wird bei Lukeba von Tag zu Tag geschaut.

Fortschritte macht Kosta Nedeljkovic. Der Verteidiger peilt nach seiner Stressreaktion im rechten Knie eine Wiederkehr an, eine bestimmte Zeit gibt es aber nicht. Dagegen fallen Viggo Gebel nach Kreuzbandriss und Benjamin Henrichs (Achillessehnenriss) weiterhin aus. (dpa)

© Copyright dpa Deutsche Presse-Agentur GmbH
Das könnte Sie auch interessieren
21.10.2025
2 min.
RB Leipzig startet ohne Baku und Werner in Trainingswoche
Ridle Baku (unten) muss nach einem Schlag mit dem Mannschaftstraining aussetzen.
Neben den Langzeitverletzten hat RB Leipzig die Vorbereitung auf das Spiel beim FC Augsburg ohne zwei Profis begonnen. Das Duo hat aber gute Chancen, die Reise nach Bayern anzutreten.
03.11.2025
5 min.
Erzgebirge im Fokus: Neun potenzielle Endlagerflächen für Deutschlands Atommüll in Sachsen
Im aktuellen Sachstand der BGE sind nur noch neun Teilflächen in Sachsen als mögliche Atommüllendlager übrig (blau gekennzeichnet).
Freude bei der Kirchberger Bürgermeisterin: Nach langem Bangen ist das Umfeld des Ortes als Standort ausgeschlossen. Dafür rücken die Räume Annaberg-Buchholz, Olbernhau, Seiffen, Freiberg und Ostsachsen in den direkten Fokus der Endlagersucher.
Jens Eumann
10:00 Uhr
2 min.
Nach tödlichem Arbeitsunfall im Erzgebirge: Staatsanwaltschaft leitet Ermittlungsverfahren ein
Infolge des Arbeitsunfalls war ein Rettungshubschrauber (Symbolbild) im Einsatz.
Nach einem Arbeitsunfall im Crottendorfer Ortsteil Walthersdorf wird wegen des Verdachts der fahrlässigen Tötung ermittelt. Was bisher bekannt ist.
Annett Honscha
18:36 Uhr
2 min.
RB Leipzig im Pokal-Achtelfinale gegen 1. FC Magdeburg
Leipzigs Willi Orban hält die Siegertrophäe in die Höhe und bejubelt mit seinen Teamgefährten den zweiten Pokalsieg in der Vereinsgeschichte. (Archivbild)
RB Leipzig trifft auf den einzigen Europapokalsieger der ehemaligen DDR. Eine absolut lösbare Aufgabe, da die Sachsen zudem daheim spielen.
22:01 Uhr
2 min.
Niners Chemnitz verlieren nach klarer Führung im Eurocup
Trainer Rodrigo Pastore und die Bundesliga-Basketballer der Niners Chemnitz kassierten beim Eurocup-Spiel in Bourg-en-Bresse eine knappe Niederlage. (Archiv)
Die dezimierten Chemnitzer Bundesliga-Basketballer kassieren im Eurocup erneut eine knappe Auswärtsniederlage. Nach einem aufopferungsvollen Kampf geht ihnen am Ende die Kraft aus.
22:10 Uhr
2 min.
Erdbeobachtungssatellit Sentinel-1D ins All gestartet
Der neue Erdbeobachtungssatellit soll vom Kontrollzentrum aus gesteuert werden. (Archivbild)
Er soll Daten über die Erde sammeln, zu Oberflächenveränderungen aber auch für den Katastrophenschutz. Jetzt ist ein weiterer Satellit des Copernicus-Programms unterwegs.
Mehr Artikel