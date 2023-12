Durch Schneelast umstürzender Baum verletzt drei Wanderer

Jonsdorf.

Drei Wanderer sind durch einen wegen der Schneelast umstürzenden Baum im Zittauer Gebirge in Sachsen verletzt worden, einer von ihnen schwer. Die vierköpfige Gruppe sei am Sonntagmittag in einem verschneiten Waldgebiet nahe Jonsdorf (Landkreis Görlitz) unterwegs gewesen, als ein Baum zusammenbrach, sagte ein Polizeisprecher in der Nacht zu Montag. Ein 71-Jähriger wurde dabei unter dem Baum eingeklemmt und musste durch die Feuerwehr befreit werden. Der Mann wurde schwer verletzt mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus gebracht.