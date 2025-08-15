Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Nachrichten
  • |
  • Sachsen
  • |

  • Durchfahrt verboten: Hier sollten Urlauber aus Sachsen Staus auf der Autobahn nicht umfahren

Und schon staut es sich: Wie hier auf der A 93 im Kreis Rosenheim. Ab dem heutigen Freitag sollte dort nur noch abfahren, wer einen guten Grund hat.
Und schon staut es sich: Wie hier auf der A 93 im Kreis Rosenheim. Ab dem heutigen Freitag sollte dort nur noch abfahren, wer einen guten Grund hat. Bild: Archivfoto: Matthias Balk/dpa
Und schon staut es sich: Wie hier auf der A 93 im Kreis Rosenheim. Ab dem heutigen Freitag sollte dort nur noch abfahren, wer einen guten Grund hat.
Und schon staut es sich: Wie hier auf der A 93 im Kreis Rosenheim. Ab dem heutigen Freitag sollte dort nur noch abfahren, wer einen guten Grund hat. Bild: Archivfoto: Matthias Balk/dpa
Sachsen
Durchfahrt verboten: Hier sollten Urlauber aus Sachsen Staus auf der Autobahn nicht umfahren
Redakteur
Von Patrick Hyslop
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Auf der Urlaubsreise eine bekannte Situation: plötzlich Stau auf der Autobahn. Viele verlassen die Fernstraße dann, umfahren die Behinderung. Das sollte man im Kreis Rosenheim nun nicht mehr.

Chemnitz.

Urlauber aus Sachsen aufgepasst: Wer ab heute in den Urlaub nach Österreich oder an den Gardasee will und im Kreis Rosenheim auf einen Stau trifft, sollte lieber nicht die Autobahn verlassen. Grund ist eine neue Regelung seit diesem Freitag.

Wer etwa von Chemnitz, Zwickau oder Annaberg-Buchholz an den Gardasee oder auch nach Salzburg aufbricht, der kennt es: Man tuckert auf der Autobahn nach Süden, vorbei an München. Anschließend geht es wahlweise auf der A 93 weiter in den Süden Richtung Brenner oder per A 8 nach Osten zur Mozartstadt.

Durchfahrtsverbot im Kreis Rosenheim

Leider herrscht dort oftmals – wie immer, wen viel Verkehr zusammenkommt – Stau. Was macht der Autofahrer also? Genau, entweder wartet man ab, bis man durch die Verkehrsbehinderung hindurch ist oder aber man fährt ab, lässt sich vom Navi über Bundes- oder Landesstraßen am Stau vorbeiführen.

Letzteres ist ab dem heutigen Freitag dort im Kreis Rosenheim keine gute Idee mehr. Was die A 8 anbelangt, sollte man lieber auf der Autobahn bleiben.

Denn der Landkreis hat ein Durchfahrtsverbot verhängt. Dieses gilt laut Landratsamt immer von Freitag bis Sonntag sowie an allen gesetzlichen Feiertagen in Bayern.

Um diese Anschlussstellen geht‘s

Wie es im Amtsdeutsch heißt, sind bei Stau die „Ausweichrouten im nachgelagerten Straßennetz für den staubedingten Ausweichverkehr gesperrt“. Heißt im Klartext: Die Zeiten, in denen man mal eben den Stau umfahren konnte, sind vorbei.

Betroffen sind die Straßen im Bereich folgender Anschlussstellen:

  • AS Bad Aibling
  • AS Reischenhart
  • AS Rosenheim-West
  • AS Brannenburg
  • AS Rosenheim-West
  • AS Rosenheim
  • AS Rohrdorf
  • AS Achenmühle
  • AS Frasdorf
  • AS Bernau
  • AS Felden

Ziel der Maßnahme ist es, die Ortschaften entlang der Strecke zu entlasten und entstehende Gefahren zu verhindern. In den vergangenen Monaten sei es durch den Ausweichverkehr immer wieder zu Verkehrsinfarkten in der Region gekommen. Damit nicht genug.

Verstopfte Straßen: Problem für Einsatzkräfte

In Einzelfällen sei es dazu gekommen, dass Feldwege vom Schwerlastverkehr genutzt wurden und Bürger der betroffenen Ortschaften teils große Schwierigkeiten hatten, überhaupt noch aus ihren Einfahrten rauszukommen.

Durch die verstopften Straßen sei dann die Situation nicht nur beispielsweise für Polizei und Feuerwehr ein Problem, auch Müllabfuhr oder ambulante Pflegedienste seien betroffen.

Hinweisschilder und Navi-Info

Autofahrer werden ab heute nach Angaben des Kreises Rosenheim mittels LED-Anzeigen und Hinweisen auf der A8 über die Durchfahrtsverbote aufmerksam gemacht.

Auf den Landes- und Bundesstraßen sorgen Schilder dafür, dass der Durchgangsverkehr weiß: Ausweichen ist nicht, lieber auf der Autobahn bleiben.

Mit Hinweisschildern werden Verkehrsteilnehmer auf das Durchfahrtsverbot hingewiesen.
Mit Hinweisschildern werden Verkehrsteilnehmer auf das Durchfahrtsverbot hingewiesen. Bild: Leonie Asendorpf/dpa
Mit Hinweisschildern werden Verkehrsteilnehmer auf das Durchfahrtsverbot hingewiesen.
Mit Hinweisschildern werden Verkehrsteilnehmer auf das Durchfahrtsverbot hingewiesen. Bild: Leonie Asendorpf/dpa

„Auch die Navigationsgeräte sollten einen entsprechenden Hinweis anzeigen“, ist auf der Website des Kreises zu lesen.

Für den Fall, dass das Navi einen aber dennoch von der A8 ableiten möchte, rät das Landratsamt: „Bitte bleiben Sie auf der Autobahn. Es ist davon auszugehen, dass die Durchfahrtsverbote gelten. Sollte eine außerordentliche Lage (z.B. Totalsperre der Autobahn) eine Umleitung des Verkehrs erfordern, werden Sie durch die Einsatzkräfte vor Ort entsprechend angewiesen.“

Bußgelder: Das kostet die Stau-Umfahrung

Darf nun niemand mehr bei Stau die Autobahn verlassen? Betroffen sind nur Verkehrsteilnehmer, die einen Stau umfahren wollen, etwa um Zeit zu sparen: „Personen, die für eine Abfahrt triftige Gründe haben und diese im Zweifelsfall auch glaubhaft machen können, sind von den Durchfahrtsverboten ausgenommen.“ Auch, wessen Ziel zum Beispiel in einer Ortschaft abseits der Autobahn liegt, darf abfahren.

Ob sich Verkehrsteilnehmer an das Durchfahrtsverbot halten, kontrolliert die Polizei auf den Bundes- und Landesstraßen. Wenn dann etwa erwischt wird, wer eigentlich nach Salzburg möchte, der muss blechen: Laut Bußgeldkatalog sind für Autos bis 3,5 Tonnen Gewicht 55 und für schwerere Fahrzeuge 100 Euro Bußgeld vorgesehen.

Fazit: Wessen Reiseziel nicht im Kreis Rosenheim liegt, sollte ab heute lieber auf der Autobahn bleiben. Trotz Stau. (phy)

© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
04.02.2022
5 min.
Ex-Biathlet Michael Rösch über Olympiavergabe: Es ist eine Katastrophe
In der DDR geboren, für Deutschland Olympiagold geholt, als Belgier gefeiert: Im Januar 2019 bestritt Michael Rösch sein letztes Biathlon-Rennen in Oberhof, bevor er seine Karriere beendete. Heute arbeitet er unter anderem als Experte für das Fernsehen und die "Freie Presse".
Der Olympiasieger aus Altenberg ist einer von acht Experten, die für die "Freie Presse" auf die an diesem Freitag startenden Olympischen Winterspiele schauen. Dass die Spiele im autoritär regierten China stattfinden können, ist für den 38-Jährigen ein Skandal, unter dem vor allem die Sportler leiden.
Thomas Reibetanz
13.08.2025
2 min.
Bei Stau auf A8 künftig Nutzung von Ausweichrouten verboten
Bei Stau muss man künftig auf der Autobahn bleiben: Zum ersten Mal in Deutschland gibt es im Landkreis Rosenheim künftig Durchfahrtsverbote für den Ausweichverkehr.
Bei Stau runter von der Autobahn und über die Dörfer? Das wird auf der Autobahn München-Salzburg ab Freitag nichts mehr. Zumindest im Landkreis Rosenheim. Er hat bundesweit eine Vorreiterrolle.
16:22 Uhr
3 min.
Pakistan nimmt weitere Afghanen aus Aufnahmeprogrammen fest
Haji-Abschiebezentrum in Islamabad
Pakistan führt Razzien in Gästehäusern fort, in denen Afghanen mit Aufnahmezusage aus Deutschland untergekommen sind. Organisationen reichen Klagen gegen zwei Bundesminister ein.
14.08.2025
2 min.
Über 2000 Staus, 125.000 Minuten Dauer: Das war in den Sommerferien auf Sachsens Autobahnen los
Auch in den vergangenen Sommerferien hieß es vielerorts in Sachsen: Nichts geht mehr.
Ferienzeit, Reisezeit, Stauzeit: Der Automobilclub ADAC hat ausgewertet, wie die Lage in den Sommerferien auf Sachsens Fernstraßen war. Ein Ergebnis: Die Staudauer hat zugenommen.
Patrick Hyslop
07.02.2022
4 min.
Disqualifikation des deutschen Skisprung-Teams: Anzugchaos in den chinesischen Bergen
Weiter Flug, nur kurzes Glück. Katharina Althaus gelang der erste Sprung, doch kurz danach wurde sie wegen eines nicht regelkonformen Anzuges disqualifiziert.
Frust, Wut, Trauer: Deutschlands Sprung-Team hat alle Chancen auf Edelmetall mit einer Disqualifikation verloren. Slowenien, Russland und Kanada holen die Medaillen bei der Mixedpremiere.
Patrick Reichardt, Thomas Eßer und Claas Henni
16:22 Uhr
2 min.
Elbe am Standort der Carolabrücke wieder befahrbar
Die Schifffahrt kann wieder ungehindert verkehren. (Archivbild)
Nach dem Einsturz der Carolabrücke in Dresden ging für die Schifffahrt an dieser Stelle nicht mehr viel. Jetzt herrscht wieder freie Fahrt. Doch es gibt ein neues Problem.
Mehr Artikel