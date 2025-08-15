Durchfahrt verboten: Hier sollten Urlauber aus Sachsen Staus auf der Autobahn nicht umfahren

Auf der Urlaubsreise eine bekannte Situation: plötzlich Stau auf der Autobahn. Viele verlassen die Fernstraße dann, umfahren die Behinderung. Das sollte man im Kreis Rosenheim nun nicht mehr.

Chemnitz. Urlauber aus Sachsen aufgepasst: Wer ab heute in den Urlaub nach Österreich oder an den Gardasee will und im Kreis Rosenheim auf einen Stau trifft, sollte lieber nicht die Autobahn verlassen. Grund ist eine neue Regelung seit diesem Freitag.

Wer etwa von Chemnitz, Zwickau oder Annaberg-Buchholz an den Gardasee oder auch nach Salzburg aufbricht, der kennt es: Man tuckert auf der Autobahn nach Süden, vorbei an München. Anschließend geht es wahlweise auf der A 93 weiter in den Süden Richtung Brenner oder per A 8 nach Osten zur Mozartstadt.

Durchfahrtsverbot im Kreis Rosenheim

Leider herrscht dort oftmals – wie immer, wen viel Verkehr zusammenkommt – Stau. Was macht der Autofahrer also? Genau, entweder wartet man ab, bis man durch die Verkehrsbehinderung hindurch ist oder aber man fährt ab, lässt sich vom Navi über Bundes- oder Landesstraßen am Stau vorbeiführen.

Letzteres ist ab dem heutigen Freitag dort im Kreis Rosenheim keine gute Idee mehr. Was die A 8 anbelangt, sollte man lieber auf der Autobahn bleiben.

Denn der Landkreis hat ein Durchfahrtsverbot verhängt. Dieses gilt laut Landratsamt immer von Freitag bis Sonntag sowie an allen gesetzlichen Feiertagen in Bayern.

Um diese Anschlussstellen geht‘s

Wie es im Amtsdeutsch heißt, sind bei Stau die „Ausweichrouten im nachgelagerten Straßennetz für den staubedingten Ausweichverkehr gesperrt“. Heißt im Klartext: Die Zeiten, in denen man mal eben den Stau umfahren konnte, sind vorbei.

Betroffen sind die Straßen im Bereich folgender Anschlussstellen:

AS Bad Aibling

AS Reischenhart

AS Rosenheim-West

AS Brannenburg

AS Rosenheim

AS Rohrdorf

AS Achenmühle

AS Frasdorf

AS Bernau

AS Felden

Ziel der Maßnahme ist es, die Ortschaften entlang der Strecke zu entlasten und entstehende Gefahren zu verhindern. In den vergangenen Monaten sei es durch den Ausweichverkehr immer wieder zu Verkehrsinfarkten in der Region gekommen. Damit nicht genug.

Verstopfte Straßen: Problem für Einsatzkräfte

In Einzelfällen sei es dazu gekommen, dass Feldwege vom Schwerlastverkehr genutzt wurden und Bürger der betroffenen Ortschaften teils große Schwierigkeiten hatten, überhaupt noch aus ihren Einfahrten rauszukommen.

Durch die verstopften Straßen sei dann die Situation nicht nur beispielsweise für Polizei und Feuerwehr ein Problem, auch Müllabfuhr oder ambulante Pflegedienste seien betroffen.

Hinweisschilder und Navi-Info

Autofahrer werden ab heute nach Angaben des Kreises Rosenheim mittels LED-Anzeigen und Hinweisen auf der A8 über die Durchfahrtsverbote aufmerksam gemacht.

Auf den Landes- und Bundesstraßen sorgen Schilder dafür, dass der Durchgangsverkehr weiß: Ausweichen ist nicht, lieber auf der Autobahn bleiben.

Mit Hinweisschildern werden Verkehrsteilnehmer auf das Durchfahrtsverbot hingewiesen. Bild: Leonie Asendorpf/dpa

„Auch die Navigationsgeräte sollten einen entsprechenden Hinweis anzeigen“, ist auf der Website des Kreises zu lesen.

Für den Fall, dass das Navi einen aber dennoch von der A8 ableiten möchte, rät das Landratsamt: „Bitte bleiben Sie auf der Autobahn. Es ist davon auszugehen, dass die Durchfahrtsverbote gelten. Sollte eine außerordentliche Lage (z.B. Totalsperre der Autobahn) eine Umleitung des Verkehrs erfordern, werden Sie durch die Einsatzkräfte vor Ort entsprechend angewiesen.“

Bußgelder: Das kostet die Stau-Umfahrung

Darf nun niemand mehr bei Stau die Autobahn verlassen? Betroffen sind nur Verkehrsteilnehmer, die einen Stau umfahren wollen, etwa um Zeit zu sparen: „Personen, die für eine Abfahrt triftige Gründe haben und diese im Zweifelsfall auch glaubhaft machen können, sind von den Durchfahrtsverboten ausgenommen.“ Auch, wessen Ziel zum Beispiel in einer Ortschaft abseits der Autobahn liegt, darf abfahren.

Ob sich Verkehrsteilnehmer an das Durchfahrtsverbot halten, kontrolliert die Polizei auf den Bundes- und Landesstraßen. Wenn dann etwa erwischt wird, wer eigentlich nach Salzburg möchte, der muss blechen: Laut Bußgeldkatalog sind für Autos bis 3,5 Tonnen Gewicht 55 und für schwerere Fahrzeuge 100 Euro Bußgeld vorgesehen.

Fazit: Wessen Reiseziel nicht im Kreis Rosenheim liegt, sollte ab heute lieber auf der Autobahn bleiben. Trotz Stau. (phy)