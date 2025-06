Durchsuchungen bei fünf Sachsen: Verdacht der Mitgliedschaft in der Terror-Gruppe „Vereinte Patrioten“

Am Mittwochmorgen haben Ermittler Häuser in Sachsen durchsucht, darunter im Erzgebirgs- und im Vogtlandkreis. Der Verdacht: Mitgliedschaft in der terroristischen Vereinigung „Vereinte Patrioten“.

Dresden, Tannenbergsthal. Von einer der Durchsuchungen gibt es ein kurzes Video, das der „Freien Presse“ zugespielt worden ist: In dem Schnipsel sind vermummte Spezialkräfte zu sehen, die die Hauptstraße im vogtländischen Tannenbergsthal in der Gemeinde Muldenhammer gesperrt haben. Es ist Mittwochmorgen gegen 6 Uhr. Die Ermittler sind schwer bewaffnet, sprengen laut einem Augenzeugen die Tür auf. Den Verdächtigen treffen sie offenbar aber nicht an.

Fünf Beschuldigte in Sachsen

Am Mittwochnachmittag teilt die Generalstaatsanwaltschaft Dresden dann mit, dass die Soko Rex des Landeskriminalamts Sachsen mit SEK-Unterstützung fünf Objekte in Dresden, Görlitz, Leipzig sowie m Erzgebirgskreis und Vogtlandkreis durchsucht hat. Angeordnet habe das das Amtsgericht Dresden in einem Ermittlungsverfahren der Zentralstelle Extremismus Sachsen, heißt es. Dabei gehe es um den Verdacht der Mitgliedschaft in der terroristischen Vereinigung „Vereinte Patrioten“.

Ermittler: Gewalttätigen Sturz der Bundesregierung als Ziel gehabt

Diese auch als „Kaiserreichsgruppe“ bekannte Organisation soll sich den Ermittlern zufolge das Ziel gesetzt haben, die Bundesregierung zu stürzen und die parlamentarische Demokratie abzuschaffen - auch mit Gewalt und zumindest unter Inkaufnahme von Todesopfern. Die Generalstaatsanwaltschaft Dresden hat die Verfahren dazu von der Bundesanwaltschaft zwischen September 2024 und März 2025 übernommen. Ermittelt wird demnach gegen fünf Männer im Alter zwischen 47 und 77 Jahren, die in Sachsen wohnen.

Rädelsführerin aus Flöha bereits verurteilt

Die „Freie Presse“ hatte schon mehrfach über diese Gruppierung berichtet. So wurde im März dieses Jahres vom Oberlandesgericht Koblenz Elisabeth R. zu sieben Jahren und neun Monaten Haft verurteilt. Die von Boulevardblättern als „Terror-Oma“ betitelte promovierte Theologin gilt als Vordenkerin der „Vereinten Patrioten“. Sie war zweieinhalb Jahre zuvor in ihrem Haus in Flöha unter Terrorverdacht festgenommen worden. Neben der 77-Jährigen wurden auch noch drei weitere Rädelsführer mit Haftstrafen zwischen fünf Jahren und neun Monaten und acht Jahren abgeurteilt.

Gesundheitsminsiter Lauterbach sollte entführt werden

Unter anderem hatte die Gruppe Pläne gehegt, Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) zu entführen. Die Gruppe hatte Deutschland laut Koblenzer Anklage ins Chaos stürzen wollen. Mit Sprengstoffanschlägen sollte zunächst die Stromversorgung zerstört werden, dann die Aktion „Klabautermann“ anlaufen. Als solche plante die Gruppe, den Gesundheitsminister aus einer Talkshow zu entführen und seine Personenschützer „auszuschalten“. Laut Anklage wollte die Gruppe dann die Regierung absetzen und in einer konstituierenden Versammlung neue Führungspersonen bestimmen. Ein dem Bundespräsidenten ähnlicher Schauspieler sollte dann im Fernsehen die Absetzung der Regierung verkünden. Ziel der Gruppe war laut Bundesanwaltschaft die Beseitigung der freiheitlich-demokratischen Grundordnung und das Wiedereinführen der Verfassung des Kaiserreichs. Elisabeth R. fiel im Prozess gleich mehrfach mit kruden Verschwörungstheorien aus dem „Reichsbürger“-Milieu auf.

Das wird den fünf Sachsen zur Last gelegt

Dem 47-Jährigen, bei dem jetzt in Sachsen durchsucht worden ist, wirft die Staatsanwaltschaft nach eigenen Angaben vor, sich den „Vereinten Patrioten“ im Dezember 2021 angeschlossen und sich dort aktiv beteiligt zu haben. Ein 57-Jähriger soll zudem zumindest die Gruppierung unterstützt haben. Den drei weiteren Beschuldigten im Alter von 48, 54 und 77 Jahren wird zur Last gelegt, die Umsetzungspläne der terroristischen Vereinigung gekannt, aber bei den Sicherheitsbehörden trotzdem keine Anzeige erstattet zu haben.

Zu weiteren Einzelheiten machte die Generalstaatsanwaltschaft am Mittwoch zunächst keine Angaben. (juerg)