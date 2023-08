Durchsuchungen wegen Kinderpornografie in Chemnitz

Chemnitz.

Wegen des Verdachts auf Kinderpornografie hat die Kriminalpolizei in der Region Chemnitz neun Objekte durchsucht. In Chemnitz sowie Flöha, Rochlitz, Penig und Zschopau seien dabei am Mittwoch Computertechnik, Speichermedien und Handys sichergestellt worden, teilte die Polizei am Donnerstag mit. Die Ermittlungen richteten sich gegen fünf Männer im Alter von 20 bis 70 Jahren sowie eine weibliche 15-jährige Jugendliche und zwei männliche 16 und 17 Jahre alte Jugendliche. Es sei möglich, dass im Laufe der Ermittlungen noch weitere Verdächtige hinzukommen. (dpa)