Sachsens Freibäder ziehen eine durchwachsene Zwischenbilanz. (Archivbild)
Sachsens Freibäder ziehen eine durchwachsene Zwischenbilanz. (Archivbild)
Sachsen
Durchwachsene Zwischenbilanz in Sachsens Freibädern
Nach einem guten Start in die Freibadsaison setzt in den Sommerferien in Sachsen der Regen ein. Die Betreiber sind für die verbleibenden Wochen aber zuversichtlich.

Leipzig.

Der bislang eher verregnete Sommer hat in den sächsischen Freibädern zu einer durchwachsenen Zwischenbilanz geführt. Die Badesaison habe im Mai und Juni hervorragend begonnen, der Juli sei aber mit vielen Regentagen nicht zufriedenstellend gewesen, hieß es aus den Freibädern in Leipzig, Dresden und Chemnitz. Alle Freibäder setzen aber auf einen sommerlichen Ausklang der Freiluftsaison. Zuvor hatte der MDR berichtet.

Die neun Freibäder in Dresden hatten bis Ende Juli etwa 165.000 Besucher gezählt, deutlich weniger als im Vorjahr. In die vier Chemnitzer Freibäder zog es bis Ende Juli rund 47.000 Gäste, etwa zehn Prozent weniger als im Vorjahr. In Leipzig gingen bislang etwa 110.000 Menschen in die sechs kommunalen Freibäder. "Die Bilanz ist nicht getrübt. Wir haben ja auch noch einige Wochen mit hoffentlich konstanterem Wetter vor uns", betonte die Sprecherin Katja Gläß.

Die Wetteraussichten können die Betreiber auch durchaus positiv stimmen. Nach Angaben des Deutschen Wetterdienstes (DWD) kehrt der Sommer zurück. Demnach wird es bereits am Donnerstag mit Temperaturen von 25 bis 28 Grad deutlich wärmer. Nennenswerte Niederschläge sind dann auch nicht mehr zu erwarten. Zum Wochenende wird nach DWD-Angaben die 30-Grad-Marke geknackt. (dpa)

