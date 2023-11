Durchwachsenes Wetter in Sachsen

Dresden.

Zum Wochenende hin bleibt das Wetter in Sachsen trüb, kurz lässt sich die Sonne blicken. Am Freitag wird es stark bewölkt, mit gebietsweise etwas Regen, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Morgen mitteilte. Die Höchsttemperaturen liegen bei 10 bis 12 Grad, im Bergland bei 5 bis 10 Grad.