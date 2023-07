DWD: Juli war in Sachsen zu warm

Offenbach.

Der Juli ist in Sachsen nach Angaben des Deutschen Wetterdienstes (DWD) deutlich wärmer als üblich gewesen. Das Temperaturmittel lag mit 19,5 Grad Celsius um 2,3 Grad über dem Juli-Wert der international gültigen Referenzperiode 1961 bis 1990, wie der DWD am Montag in seiner vorläufigen Bilanz berichtete. Mit 255 Stunden war der Freistaat wohl das zweitsonnigste Bundesland hinter Berlin (260 Stunden). Zugleich gehörte Sachsen mit 65 Litern pro Quadratmeter zu den trockensten Regionen.