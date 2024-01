Dynamo Dresden: Batista Meier nun doch im Trainingslager

Dresden. Der laut Vereinsangaben zuletzt erkrankte Oliver Batista Meier ist wieder gesund und am Sonntagabend ins Trainingslager von Fußball-Drittligist Dynamo Dresden nach Belek gereist. Der Angreifer, dessen Leihe an den Ligakonkurrenten SC Verl vorzeitig beendet wurde, soll am Montag zum ersten Mal nach seiner Rückkehr mit der Mannschaft trainieren. An den verhärteten Fronten zwischen Verein und Spieler dürfte sich dadurch dennoch nichts ändern. Sollte Dynamo ein entsprechendes Angebot für Batista Meier erhalten, ist der Verein bereit, sich vom Topscorer (neun Treffer, zehn Assists) der 3. Liga zu trennen. Als Interessenten gelten die Zweitligisten SC Paderborn und Hamburger SV.

Als Tabellenzweiter haben die Dresdner die Rückkehr in die 2. Fußball-Bundesliga in der eigenen Hand. Am 20. Januar trifft die Mannschaft von Trainer Markus Anfang zum Auftakt der Restrückrunde auf den SV Sandhausen. (dpa)