Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Alexander Rossipal brachte Dynamo Dresden mit 1:0 in Führung.
Alexander Rossipal brachte Dynamo Dresden mit 1:0 in Führung. Bild: David Inderlied/dpa
Vincent Vermeij bejubelt im Liegen die Führung
Vincent Vermeij bejubelt im Liegen die Führung Bild: David Inderlied/dpa
Alexander Rossipal brachte Dynamo Dresden mit 1:0 in Führung.
Alexander Rossipal brachte Dynamo Dresden mit 1:0 in Führung. Bild: David Inderlied/dpa
Vincent Vermeij bejubelt im Liegen die Führung
Vincent Vermeij bejubelt im Liegen die Führung Bild: David Inderlied/dpa
Sachsen
Dynamo Dresden beendet Sieglosserie: "Fühlt sich gut an"
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Dynamo kehrt nach neun sieglosen Spielen in die Erfolgsspur zurück. Zwei Geschenke hätten den zweiten Saisonsieg beinahe noch gefährdet.

Bochum.

Dynamo Dresden hat nach neun sieglosen Spielen den zweiten Saisonsieg in der zweiten Fußball-Liga gefeiert. Beim Bundesliga-Absteiger VfL Bochum kam der Aufsteiger zu einem 2:1 (2:0)-Erfolg. "Anhand der ersten Halbzeit war der Erfolg nicht unverdient. Ich bin sehr zufrieden", sagte Dynamo-Trainer Thomas Stamm auf "Sky". Die kompakt aufgetretenen Gäste spielten vor allem im ersten Spielabschnitt sehr souverän, hatten im zweiten Spielabschnitt aber das Glück auf ihrer Seite.

Stamm setzte im Vergleich zur 1:2-Heimniederlage gegen den 1. FC Nürnberg auf fünf Neue und verhalf auch dem 19 Jahre alten Nachwuchsspieler Friedrich Müller zum Zweitliga-Debüt. Im Tor gab der Coach Lennart Grill den Vorzug vor dem wieder gesunden Tim Schreiber, im Sturm lief Vincent Vermeij für den torgefährlichsten Dresdner Torschützen Christoph Daferner auf.

Rossipal trifft und bereitet vor

Nach verhaltenem Beginn der Gäste drehte vor allem Alexander Rossipal auf. In der 18. Minute vergab der Außenverteidiger noch eine gute Möglichkeit, sieben Minuten später überwand der 29-Jährige im zweiten Versuch Bochums Schlussmann Timo Horn. In der 35. Minute rollte ein Schuss von Dresdens Kapitän Niklas Hauptmann parallel zur Torlinie entlang, Vermeij rutschte nur knapp vorbei.

Besser machte es der Niederländer in der ersten Minute der Nachspielzeit. Eine Flanke von Rossipal spitzelte der Mittelstürmer mit dem rechten Außenrist an Horn vorbei und krönte die gute spielerische Leistung der Dresdner im ersten Spielabschnitt. "Die drei Punkte sind extrem wichtig. Wir hatten in den letzten Wochen ein bisschen Pech gehabt. Jetzt fühlt es sich ganz gut an", sagte der lange Zeit ausgefallene Stürmer.

Bochum vergibt Ausgleich

Doch zwei Geschenke nach dem Seitenwechsel hätten den zweiten Auswärtserfolg nach dem 2:1-Sieg bei Arminia Bielefeld zu Saisonbeginn noch gefährdet. Zunächst verschuldete Jakob Lemmer unnötig eine Ecke, nach der Cajetan Lenz der Anschlusstreffer gelang (59.). 

Dann versprang Grill ein Ball und im Nachsetzen traf der Torhüter den eingewechselten Bochumer Philipp Hofmann. Doch den Elfmeter setzte der U21-Nationalstürmer Francis Onyeka neben das Tor (76.). Und auch in der Folge musste Dresden noch bange Momente überstehen, ehe gejubelt werden konnte. "Gerade nach den Spielen, in denen wir uns nicht belohnt haben, ist der Sieg heute sehr wichtig, nachdem wir in der zweiten Halbzeit extrem leiden mussten", sagte Rossipal, "jetzt genießen wir die Rückfahrt." (dpa)

© Copyright dpa Deutsche Presse-Agentur GmbH
Das könnte Sie auch interessieren
07.11.2025
3 min.
Wieder kein Sieg: Für Dynamo Dresden wird es eng
Torwart Jan Reichert (vorne, 1. FC Nürnberg) kann das Tor zum 1:1 nicht verhindern.
Gegen Nürnberg sollte die Wende gelingen. Stattdessen gab es die nächste Pleite und ratlose Gesichter.
Gerald Fritsche, dpa
13:20 Uhr
1 min.
Nach Flucht: Polizei beschlagnahmt Auto in Oelsnitz
Am Samstag entzog sich ein 39-Jähriger bei Oelsnitz einer Kontrolle.
Samstagnacht versuchte ein 39-jähriger Kasache auf der B 92 einer Kontrolle zu entkommen. Er wurde gefasst und muss sich mehrfach verantworten.
Ronny Hager
11:37 Uhr
3 min.
Blockhausen als Lebenswerk: „Sauensäger“ Andreas Martin und seine Frau Steffi sind Tourismushelden im Erzgebirge
Update
Blockhausen ist ihr Lebenswerk: Steffi und Andreas Martin, hier beim Pfingstcup im Kettensägen.
Blockhausen in Dorfchemnitz ist ein touristisches Aushängeschild. Die Martins stärken mit Herzblut den Tourismus im Erzgebirge. Welche Geschichte steckt dahinter?
Heike Hubricht
20:35 Uhr
2 min.
Dresden überrascht Bochum und beendet lange Negativserie
Alexander Rossipal erzielte den Führungstreffer für Dresden.
Dynamo Dresden feiert den ersten Sieg nach drei Monaten, Bochum verliert erstmals unter Trainer Uwe Rösler. Ein VfL-Profi ist besonders traurig.
13:05 Uhr
1 min.
Hoher Schaden: Simson-Moped in Plauen gestohlen
Ein Simson-Moped ist in der Plauener Ostvorstadt gestohlen worden.
Unbekannte brachen eine Garage am Rinnelberg auf und entwendeten eine gelbe S51.
Ronny Hager
22.11.2025
3 min.
„Bauer sucht Frau“: Erzgebirger Thomas ist „verknallt“ und trifft Entscheidung
Thomas Köhler bei der täglichen Arbeit auf seinem Bauernhof in Pfaffroda.
Schon am zweiten Tag der Hofwoche liegen in Pfaffroda die Nerven blank. Eine Frau muss ihre Koffer packen. Doch wen schickt Thomas nach Hause: Sandra oder Michaela?
Thomas Wittig
Mehr Artikel