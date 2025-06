Dynamo Dresden beim Trainingsauftakt noch nicht komplett

Zweitliga-Aufsteiger Dynamo Dresden startet in die Saison. Allerdings abseits von Dresden. Komplett ist das Team von Trainer Stamm noch nicht.

Cossebaude. Ohne Regisseur Niklas Hauptmann, dafür aber mit Alexander Rossipal als bislang einzigem Neuzugang ist Zweitliga-Aufsteiger Dynamo Dresden in die Saisonvorbereitung gestartet. Auf dem Gelände von Stadtoberligist TSV Cossebaude versammelte Trainer Thomas Stamm unter hochsommerlichen Bedingungen 13 Profis und vier Nachwuchsspieler.

Neben dem im Hüftbereich operierten Hauptmann fehlten bei der Einheit auch Claudio Kammerknecht, dessen Urlaub wegen seiner Länderspieleinsätze für Sri Lanka verlängert wurde, und Dennis Duah, der möglicherweise den Verein verlassen wird. Auch Jakob Lemmer war nach einem operativen Eingriff noch nicht einsatzfähig.

Kader noch nicht vollständig

Der Kader für die Saison ist noch nicht vollständig. Neben dem vom FC Hansa Rostock gekommenen Rossipal hat Dynamo erst Perspektivspieler Marlon Faß von der U19 der TSG 1899 Hoffenheim verpflichtet. Weitere Spieler für alle Mannschaftsteile sollen kommen. "Wir sind bemüht, den Kader in den nächsten Wochen zu vervollständigen", sagte Sportchef Thomas Brendel und ergänzte: "Aufgrund der Club-WM fängt die Bundesliga später an, da geht auch die Tür dann für den ein oder anderen Transfer vielleicht erst später auf. Die Transfers, die wir machen, sollen richtig und wohlüberlegt sein. Daher lassen wir uns nicht treiben."

Saisonstart in der 2. Bundesliga ist das Wochenende 1. bis 3. August. Dynamo wird mit einem Auswärtsspiel beginnen, da am gleichen Wochenende in Dresden die Finals mit 20 deutschen Meisterschaften ausgetragen werden. Der Spielplan für die neue Saison wird von der Deutschen Fußball-Liga (DFL) am kommenden Freitag (27. Juni) veröffentlicht. (dpa)