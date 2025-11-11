Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
In der Führungsetage des Zweitligisten Dynamo Dresden geht ein Geschäftsführer nach dem anderen. Nun ist eine Interimslösung da. (Archivbild)
In der Führungsetage des Zweitligisten Dynamo Dresden geht ein Geschäftsführer nach dem anderen. Nun ist eine Interimslösung da. (Archivbild)
Sachsen
Dynamo Dresden bestellt kommissarischen Geschäftsführer
Erst muss der Geschäftsführer Kommunikation gehen, dann der für den Sport. Nun ist eine Interimslösung in der Führung von Dynamo Dresden da.

Dresden.

Nach dem Aus von Kommunikations-Geschäftsführer David Fischer im Juni und Sport-Geschäftsführer Thomas Brendel in dieser Woche hat Dynamo Dresden in Jürg Kasper einen zweiten kommissarischen Geschäftsführer bestellt. Das teilte der Fußball-Zweitligist mit. Der 56 Jahre alte Kasper, der dafür mit sofortiger Wirkung sein Amt als Aufsichtsrat des Vereins niederlegt, soll Geschäftsführer Stephan Zimmermann im kaufmännischen Bereich vorübergehend unterstützen. Gleichzeitig wird Zimmermann nach der Freistellung von Brendel übergangsweise die Aufgaben im sportlichen Bereich bearbeiten. 

Die Funktion von Kasper als Geschäftsführer sei eine befristete Anstellung, um die Handlungsfähigkeit des Vereins zu gewährleisten, hieß es weiter. "Wir danken Dr. Jürg Kasper für seine Bereitschaft, weitere Verantwortung für unseren Verein zu übernehmen, um gemeinsam diese Phase des Übergangs zu meistern. Mit seiner über zehnjährigen Erfahrung im Aufsichtsrat des Vereins hat er das nötige Wissen über wichtige Themen des Tagesgeschäfts sowie die anstehenden strategischen Aufgaben", sagte Dynamos Aufsichtsratsvorsitzender Jens Heinig. (dpa)

