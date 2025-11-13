Dynamo Dresden gewinnt Test gegen Energie Cottbus mit 3:0

Aufsteiger Dynamo Dresden wartet in der 2. Bundesliga auf den ersten Heimsieg der Saison. Cottbus verbuchte gerade die erste Drittliga-Niederlage daheim. Den Test gegeneinander gewinnt Dynamo klar.

Dresden. Dynamo Dresden hat ohne Gegentor den Test gegen den Drittligisten Energie Cottbus gewonnen. Der Fußball-Zweitligist setzte sich mit 3:0 (1:0) gegen die Lausitzer durch. Jonas Oehmichen (5. Minute) brachte Dynamo auf dem Trainingsgelände der Walter-Fritzsch-Akademie in Dresden bei dem Test unter Ausschluss der Öffentlichkeit in Führung. Dann erhöhte Aljaz Casar (51.), ehe Niklas Hauptmann (87.) nach einem Klärungsversuch der Cottbuser den Ball direkt nahm und ins linke Eck traf.

Nach der 1:2-Niederlage gegen den 1. FC Nürnberg Dynamo immer noch auf den ersten Heimsieg in dieser Saison und verharrt auf einem Abstiegsplatz. Die Heimserie von Cottbus in der 3. Fußball-Liga war mit dem 0:1 gegen den VfL Osnabrück gerissen.

Für Energie steht an diesem Samstag (13.00 Uhr) ein brisantes Landespokalspiel im Viertelfinale beim SV Babelsberg an. Nach den Ausschreitungen im Vorjahr, bei denen auch die Lebensgefährtin von Energie-Profi Niko Bretschneider verletzt wurde, hat die Partie im Karl-Liebknecht-Stadion erhebliches Konfliktpotenzial. (dpa)