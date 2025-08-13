Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Stefan Kutschke gelang ein früher Treffer für Dynamo Dresden. Bild: Robert Michael/dpa
Stefan Kutschke gelang ein früher Treffer für Dynamo Dresden. Bild: Robert Michael/dpa
Sachsen
Dynamo Dresden gewinnt Test gegen Hertha II
Ein frühes Tor und ein Torwartgeschenk führen Dynamo Dresden zum Sieg gegen die zweite Mannschaft von Hertha BSC. Neuzugang Vermeij durfte noch zuschauen - auch der Trainer stand nicht am Seitenrand.

Dresden.

Dynamo Dresden hat seine lange Punktspielpause mit einem souveränen Sieg in einem Testspiel bereichert. Der Fußball-Zweitligist, der aufgrund eines Stadtfestes in Dresden erst am 18. August sein Spiel im DFB-Pokal gegen den Bundesligisten FSV Mainz 05 austrägt, gewann gegen die zwei Klassen tiefer spielende zweite Mannschaft von Hertha BSC in der Walter-Fritzsch-Akademie mit 3:0 (2:0). 

Stefan Kutschke in der vierten Minute sowie Paderborn-Rückkehrer Luca Herrmann mit einem Doppelpack (45. und 55.) erzielten die Treffer, wobei Herrmann kurz vor dem Seitenwechsel von einem groben Fehler von Hertha-Torhüter Maximilian Mohwinkel profitierte.

Trainer Stamm sitzt Sperre ab

Dynamo nutzte die Partie, um den Spielern, die in den Spielen zuvor nur wenige Einsatzminuten erhalten hatten, mehr Spielzeit zu geben. Dabei blieb Neuzugang Vincent Vermeij, den Dresden am Montag von Fortuna Düsseldorf verpflichtet hatte, noch außen vor. 

Auch Trainer Thomas Stamm, der den neuen Stürmer noch aus seiner Zeit bei der zweiten Mannschaft des SC Freiburg kannte, stand nicht an der Seitenlinie. Der Schweizer war nach seiner Roten Karte im Test gegen den SV Ried (3:1) für ein Freundschaftsspiel vom Sportgericht des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) gesperrt worden. (dpa)

