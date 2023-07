Dynamo Dresden gewinnt Test gegen St. Pölten 5:1

Thiersee.

Dynamo Dresden hat ein Testspiel gegen den österreichischen Zweitligisten SKN St. Pölten mit 5:1 (2:1) gewonnen. Tom Zimmerschied (8. Minute) schoss den Fußball-Drittligisten am Samstag in Führung, Niklas Hauptmann (26.) erhöhte. Nachdem Daniel Schütz (41.) für Pölten den Anschlusstreffer erzielte, baute Tony Menzel (58.) die Führung für die Elbestädter weiter aus. Luca Hermann (60.) und Jacob Lewald (69.) schraubten das Ergebnis für das Team von Trainer Markus Anfang in die Höhe.