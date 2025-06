Dynamo Dresden holt Faber aus St. Gallen

Zweitliga-Aufsteiger Dynamo Dresden holt einen Rechtsverteidiger aus der Schweiz. Ausgebildet wurde er unter anderem in Freiburg.

Dresden. Zweitliga-Aufsteiger Dynamo Dresden hat Konrad Faber für die kommende Saison ausgeliehen. Der 27 Jahre alte Rechtsverteidiger kommt vom Schweizer Erstligisten FC St. Gallen. "Nach dem Leih-Ende von Jonas Sterner haben wir auf der rechten Abwehrseite eine vakante Position gehabt, die wir schnellstmöglich mit einem ähnlichen Spielertyp besetzen wollten. Konrad bringt als Rechtsverteidiger ein hohes Laufpensum mit. Seine Spielweise ist offensiv wie defensiv von hohem Tempo geprägt, was unserem Spiel sehr guttun kann", sagte Dynamos Sport-Geschäftsführer Thomas Brendel.

Faber wurde in Breisach am Rhein geboren und spielte in der Jugend für den SV Breisach, den FC Emmendingen sowie den Freiburger FC. Dort machte er auch seine ersten Schritte im Männerbereich, ehe er zur zweiten Mannschaft des SC Freiburg wechselte. 2021 schloss sich Faber für drei Jahre dem SSV Jahn Regensburg an und sammelte in der vergangenen Saison beim FC St. Gallen internationale Erfahrung. (dpa)