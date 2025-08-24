Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Regionale Nachrichten und News
Torschütze Niklas Hauptmann (2.v.l, Dynamo Dresden) feiert seinen Treffer zur 1:0-Führung.
Torschütze Niklas Hauptmann (2.v.l, Dynamo Dresden) feiert seinen Treffer zur 1:0-Führung. Bild: Friso Gentsch/dpa
Sachsen
Dynamo Dresden holt mit 2:1 in Bielefeld ersten Sieg
Dynamo Dresden zeigt bei Mitaufsteiger und Tabellenführer Arminia eine überzeugende Leistung, belohnt sich mit dem ersten Saisonerfolg. Zudem stoppt Dynamo eine wahnsinnige Arminia-Serie.

Bielefeld.

Dynamo Dresden hat in der Nachspielzeit per Traumtor von Luca Herrmann den ersten Saisonsieg im Fußball-Unterhaus eingefahren. Bei Mitaufsteiger Arminia Bielefeld gelang den Elbestädtern ein 2:1 (1:0)-Erfolg. Niklas Hauptmann (21. Minute) brachte die Sachsen in Führung, ehe Arminia durch Joel Grodowski (57.) ausgleichen konnte. In der 75. Minute sah Christopher Lannert die Rote Karte, als er den eingewechselten Stefan Kutschke in aussichtsreicher Situation von hinten zu Fall brachte. Den Siegtreffer erzielte Dynamos Herrmann (90.+10). 

Für Bielefeld war es die erste Niederlage auf der Alm seit 13 Spielen. Saisonübergreifend hatte Bielefeld in 18 Pflichtspielen zuletzt nur eins verloren, das war das DFB-Pokalfinale in Berlin gegen den VfB Stuttgart.

Nach dem Ausfall des Stürmer-Trios Christoph Daferner (Handverletzung), Vincent Vermeij (Virusinfekt) und Jakob Zickler (Schulterverletzung) setzte Trainer Thomas Stamm zunächst auf Nils Fröling. Im Vergleich zum Mainz-Spiel nahm er gegen Bielefeld keine Änderung in der Startformation vor. Anders dagegen Bielefeld-Coach Mitch Kniat, der den gelb-rot-gesperrten Torhüter Jonas Kersken durch Leo Oppermann ersetzen musste. 

Dynamo geht in Führung

Dynamo erwischte einen Start nach Maß. Als die Gastgeber einen Ball im Aufbau verloren, fand Fröling Dominik Kother in der Mitte, der den Ball für Hauptmann überließ. Dieser traf aus schwieriger halblinker Position ins lange Eck zur Führung (21.). Danach wurde die Arminia stärker. Nach dem Wechsel war es Grodowski (57.), der am langen Pfosten per Direktschuss aus vollem Lauf traf. 

Nach einer guten Stunde ließ sich Dresden immer mehr in die Defensive drängen, hatte aber dennoch seine Chancen. So köpfte Vinko Sapina (69.) freistehend aus Nahdistanz direkt in die Arme von Oppermann. Nach den minutenlangen Diskussionen um die Notbremse an Kutschke (75.) traf dieser plötzlich zur erneuten Dynamo-Führung. Der Treffer wurde nach Überprüfung jedoch wegen einer Abseitsstellung zurückgenommen. 

In der 90. Minute hatte Kutschke von halbrechter Position abermals den Siegtreffer auf dem Fuß. Dynamo drehte in der elfminütigen Nachspielzeit voll auf und belohnte sich dank Herrmann per Fallrückzieher mit dem Sieg. (dpa)

Mehr Artikel