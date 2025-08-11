Dynamo Dresden holt Stürmer Vermeij aus Düsseldorf

Nach zwei Auftaktpleiten sieht Aufsteiger Dresden weiteren Handlungsbedarf. Mit Vermeij kommt ein Wunschspieler an die Elbe.

Dresden. Fußball-Zweitligist Dynamo Dresden hat Vincent Vermeij vom Liga-Konkurrenten Fortuna Düsseldorf verpflichtet. "Mit Vincent konnten wir einen Spieler für uns gewinnen, der die 2. Bundesliga und ihre Anforderungen sehr gut kennt und bereits in zahlreichen Spielklassen über die zweite Liga hinaus seine Qualität unter Beweis gestellt hat. Mit seiner Körpergröße und Technik kann er unserer Offensive weitere Durchschlagskraft geben", sagte Dynamos Sportgeschäftsführer Thomas Brendel in einer Vereinsmitteilung. Über die Ablösemodalitäten und die Vertragslaufzeit wurden keine Angaben gemacht.

Der niederländische Stürmer spielte bereits beim SC Freiburg II unter dem jetzigen Dresdner Cheftrainer Thomas Stamm und erzielte in dieser Zeit 26 Tore in 64 Spielen für die U23 der Breisgauer. "Ich hatte mit Vincent in Freiburg eine sehr erfolgreiche Zeit und die Zusammenarbeit war durchweg positiv. Deshalb ist der Kontakt in den zurückliegenden Jahren auch nie wirklich abgebrochen. Er geht als absoluter Teamplayer voran", lobte Stamm den Neuzugang.

Der 31 Jahre alte Vermeij spielte in Deutschland außer in Freiburg und Düsseldorf auch für den MSV Duisburg. Für die Fortuna absolvierte er insgesamt 57 Pflichtspieleinsätze, in denen er 15 Tore erzielte und vier weitere vorbereitete. In seinem Heimatland kommt er auf 79 Partien in der Eredivisie mit 19 Toren für De Graafschap Doetinchem, Heracles Almelo und den FC Den Bosch. (dpa)