Julian Pauli vom 1. FC Köln geht leihweise nach Dresden. (Archivbild)
Julian Pauli vom 1. FC Köln geht leihweise nach Dresden. (Archivbild) Bild: Rolf Vennenbernd/dpa
Sachsen
Dynamo Dresden leiht Kölner Julian Pauli aus
Dynamo Dresden hat sich vor dem Duell gegen Schalke noch mal Verstärkung geholt. Aus Köln kommt ein Innenverteidiger an die Elbe.

Dresden.

Zweitliga-Aufsteiger Dynamo Dresden hat sich Verstärkung vom Erstliga-Aufsteiger 1. FC Köln geholt. Innenverteidiger Julian Pauli wechselt leihweise vom Rhein an die Elbe. Das teilte Dynamo vor dem Spiel an diesem Sonntag (13.30 Uhr/Sky) gegen den FC Schalke 04 mit. 

"Wir haben zuletzt immer wieder betont, dass wir unseren Kader noch einmal punktuell verstärken möchten. Mit Julian haben wir einen jungen und entwicklungsfähigen Spieler für uns gewinnen können, der seine Qualität bereits in der Vorsaison bei einem ambitionierten Verein mit emotionalem Umfeld unter Beweis stellen konnte", sagte Dynamos Sport-Geschäftsführer Thomas Brendel. 

Der 1,90 Meter große Pauli ist in London geboren, kam aber über die International School Düsseldorf ins Fußball-Nachwuchsleistungszentrum von Fortuna Düsseldorf. Später wechselte er im Juniorenbereich zu Borussia Dortmund sowie zum 1. FC Köln. Bei den Geißböcken schaffte Pauli über die U17 und die U19 den Sprung zu den Profis. Dort absolvierte er in der vergangenen Saison 17 Zweitliga-Partien und stieg mit den Kölnern in die Bundesliga auf.

Vor Leihe Vertrag verlängert

"Der mutige und offensive Spielstil von Thomas Stamm spricht mich sehr an, weshalb ich hier die optimalen Entwicklungsmöglichkeiten gesehen habe", sagte Pauli, der im September 2024 sein Debüt im Kader der deutschen U20-Nationalmannschaft gab. Vor der Leihe hat Pauli seinen Vertrag in Köln vorzeitig bis 30. Juni 2028 verlängert. (dpa)

