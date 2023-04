Dynamo Dresden nur 1:1 bei Freiburg II

Das 21. Saisontor von Ahmet Arslan hat Dynamo Dresden in der 3. Fußballliga nur einen Punkt gebracht. Beim SC Freiburg II kamen die Sachsen am Samstag zu einem 1:1 (1:0) und konnten somit den Abstand zu den direkten Aufstiegsrängen nicht verkürzen. Arslan hatte die Gäste nach 28 Minuten in Führung gebracht. Oscar Wiklöf (54.) markierte den nicht unverdienten Ausgleich.

Dynamo begann sehr abwartend und überließ den Hausherren die Initiative. Allerdings stand die Defensive der Dresdner gut, große Chancen erarbeitete sich Freiburg nicht. Als die Hausherren dann etwas das Tempo aus der Partie nahmen, drehten die Sachsen stärker auf und kamen so durch eine hervorragende Einzelleistung von Jakob Lemmer zum Tor. Er setzte sich gegen vier Freiburger durch und bediente Arslan, der ungestört seinen 21. Saisontreffer erzielte.

Auch in der Folgezeit war der SC das bestimmende Team, Dynamo wartete auf Kontermöglichkeiten, die sich aber nur selten ergaben. Daran änderte sich auch in Halbzeit zwei nichts. Dynamos Abwehr wackelte nun ein ums andere Mal und kassierte so folgerichtig den Ausgleich. Danach verflachte die Partie noch mehr. Freiburg wollte den Sieg mehr als Dynamo, fand aber keine Lücke. Die Dresdner waren offensiv zu harmlos, um doch noch die drei Punkte zu holen.

