Dynamo Dresden nur mit Unentschieden in Essen

Verfolger Saarbrücken hatte am Vortag gepatzt. Doch Drittliga-Spitzenreiter Dynamo Dresden kann beim 1:1 in Essen die Vorlage nicht vollständig ausnutzen.

Essen.

Drittliga-Tabellenführer Dynamo Dresden hat den Patzer von Verfolger Saarbrücken nur zum Teil genutzt. Am 29. Spieltag kam die Mannschaft von Trainer Thomas Stamm in einer attraktiven Partie bei Rot-Weiss Essen nicht über ein 1:1 (0:0) hinaus. Die Elbestädter haben nun drei Punkte Vorsprung auf Saarbrücken. Energie Cottbus könnte mit einem Sieg bei den Kickern vom SV Sandhausen am Sonntag bis auf einen Zähler an Dresden heranrücken.

Vor 17.500 Zuschauern im Stadion an der Hafenstraße hatte der frühere Dresdner Ahmet Arslan die Gastgeber in der 50. Minute in Führung gebracht, Dynamo glich durch Lukas Boeder eine Viertelstunde später aus.

Dynamo mit erster Chance

Die Gastgeber begannen eifriger, doch Dresdens Robin Meißner verzeichnete mit einem Pfostenschuss aus 25 Metern nach einer Viertelstunde die bis dahin beste Möglichkeit. In einer umkämpften Partie hatte Essen in der Nachspielzeit der ersten Hälfte durch Julian Eitschberger und Arslan hochkarätige Möglichkeiten, die Dresdens Schlussmann Tim Schreiber mit zwei Glanzparaden zunichtemachte.

Ex-Dresdner Arslan verpasst zweiten Treffer für Essen

Besser machte es Arslan fünf Minuten nach Wiederanpfiff. Nach Doppelpass mit Dominik Martinovic ließ der 30-jährige Torwart Schreiber von der Strafraumgrenze keine Chance. Fünf Minuten später hatte Arslan mit einem indirekten Freistoß aus acht Metern sogar die Chance auf das 2:0, scheiterte aber an der Mauer.

Umso sicherer zeigte sich Boeder beim Ausgleich mit seinem ersten Saisontreffer eine Viertelstunde später. Nach einer Balleroberung des eingewechselten Dominik Kother im Strafraum vollendete der Mittelfeldspieler in Mittelstürmer-Manier zum Ausgleich. Dresden drängte in der Folgezeit noch auf den Siegtreffer, musste sich aber nach dem 1:0-Sieg in Aachen und dem 0:0 gegen Borussia Dortmund II mit dem zweiten Remis hintereinander begnügen. (dpa)