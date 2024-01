Dynamo Dresden ohne Batista Meier ins Trainingslager

Dresden.

Ohne den erkrankten Rückkehrer Oliver Batista Meier ist Fußball-Drittligist Dynamo Dresden am Mittwoch ins Trainingslager nach Belek gereist. Der Angreifer, dessen Leihe an den Ligakonkurrenten SC Verl vorzeitig beendet wurde, laboriert an einem grippalen Infekt. Ob er später in das bis 11. Januar andauernde Trainingscamp in die Türkei nachreist, ist unklar. Zumal sich Gerüchte halten, Batista Meier könnte noch in dieser Transferperiode weiterverkauft werden. Als Interessenten gelten die Zweitligisten SC Paderborn und Hamburger SV, die nach der starken Hinrunde von Batista Meier mit neun Toren und zehn Vorlagen auf ihn aufmerksam geworden waren.