Dynamo Dresden schafft im Test ein 1:1 bei Slavia Prag

Prag. Dynamo Dresden ist drei Wochen vor dem Start der 3. Fußball-Liga in einem Testspiel beim tschechischen Pokalsieger Slavia Prag zu einem 1:1 (0:0)-Unentschieden gekommen. Die Partie vor 16.800 Zuschauern - darunter etwa 5000 Dresdner - galt als Jubiläumsspiel anlässlich des 70. Vereinsgeburtstages der Dresdner. Manuel Schäffler hatte die Gäste nach 87 Minuten per Kopfball in Führung gebracht. Praktisch im Gegenzug markierte Ivan Schranz den Ausgleich. Dynamo hatte erst am Samstag ein Trainingslager im österreichischen Walchsee beendet.

Mit der Vorbelastung in den Beinen lieferten die Dresdner eine beherzte Partie. Zwar hatte der tschechische Meisterschafts-Zweite der vergangenen Spielzeit, der bereits am kommenden Wochenende in die neue Saison startet, über weite Strecken mehr von der Partie, doch die Sachsen ließen sich nur phasenweise unter Druck setzen. Besonders in den letzten 20 Minuten, als auf beiden Seiten komplett neue Mannschaften auf dem Feld standen, kreierte Dynamo auch gute Möglichkeiten durch Jonas Oemichen (76.) und Panagiotis Vlachodimos (86.). (dpa)