Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Von Vincent Vermeij (l) werden auch bei Dynamo Dresden Tore erwartet.
Von Vincent Vermeij (l) werden auch bei Dynamo Dresden Tore erwartet. Bild: Marius Becker/dpa
Von Vincent Vermeij (l) werden auch bei Dynamo Dresden Tore erwartet.
Von Vincent Vermeij (l) werden auch bei Dynamo Dresden Tore erwartet. Bild: Marius Becker/dpa
Sachsen
Dynamo Dresden setzt gegen Mainz auf Finalcharakter
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Dynamo Dresden sieht im Pokal-Duell gegen Mainz eine kleine Chance auf eine Überraschung. Für die Sachsen könnte Neuzugang Vermeij sein Debüt feiern.

Dresden.

Zweitliga-Aufsteiger Dynamo Dresden hofft auf eine Überraschung im DFB-Pokal. "Ziel muss es sein, eine Runde weiterzugehen", sagte Cheftrainer Thomas Stamm vor dem Heimspiel gegen den Fußball-Bundesligisten FSV Mainz 04, das aufgrund eines Stadtfestes erst am Montag (18.00 Uhr/Sky) ausgetragen wird. "In zehn Spielen gegen Mainz kann es schwer werden. In einem Spiel traue ich uns zu, wenn wir über unsere Grenzen gehen, dass es möglich ist, eine Runde weiterzukommen."

Der Schweizer Übungsleiter bezeichnet dabei die Rheinhessen als "unfassbar intensive Mannschaft, die sehr homogen spielt und extrem viel Qualität am Ball" habe: "Mainz hat es sich verdient, international zu spielen."

Neue Sturm-Optionen

Mit Neuzugang Vincent Vermeij hat Stamm eine weitere Offensiv-Alternative und sieht den 31 Jahre alten Stürmer, den der 42-Jährige schon bei der zweiten Mannschaft des SC Freiburg trainiert hatte, gleich als Option. "Vince hat eine vernünftige Vorbereitung gemacht, da hat er meines Wissens alles mitgemacht", sagte Stamm über den 1,96 Meter langen Niederländer, der von Fortuna Düsseldorf an die Elbe gewechselt ist.

Stamm kann sich vorstellen, dass der Neuzugang mit dem sieben Zentimeter kleineren Christoph Daferner die Sturmreihe bilden könne. Stamm bezeichnet die beiden Profis als völlig unterschiedliche Spielertypen. Mit Stefan Kutschke könnte auch ein Dreier-Sturm auf dem Feld stehen. Doch Stamm will die Systematik nicht durcheinanderbringen: "Wahrscheinlich werden wir aber nicht so oft mit zwei Spitzen spielen."

Doch gerade für das Pokalspiel freut sich Stamm über neue Optionen. "Wenn Du hinten liegst, kannst Du mit zwei oder auch mit drei spielen. Gerade im Pokal kann man mehr Risiko gehen. Das ist etwas Besonderes, was auch die Spannung in diesem Wettbewerb ausmacht", sagt der Trainer, der diese Spannung bis zum Schluss ausreizen wird: "Ziel muss sein, eine Runde weiterzugehen." (dpa)

© Copyright dpa Deutsche Presse-Agentur GmbH
Das könnte Sie auch interessieren
11.08.2025
2 min.
Dynamo Dresden holt Stürmer Vermeij aus Düsseldorf
Vincent Vermeij wechselt von Fortuna Düsseldorf zu Dynamo Dresden.
Nach zwei Auftaktpleiten sieht Aufsteiger Dresden weiteren Handlungsbedarf. Mit Vermeij kommt ein Wunschspieler an die Elbe.
07.02.2022
4 min.
Disqualifikation des deutschen Skisprung-Teams: Anzugchaos in den chinesischen Bergen
Weiter Flug, nur kurzes Glück. Katharina Althaus gelang der erste Sprung, doch kurz danach wurde sie wegen eines nicht regelkonformen Anzuges disqualifiziert.
Frust, Wut, Trauer: Deutschlands Sprung-Team hat alle Chancen auf Edelmetall mit einer Disqualifikation verloren. Slowenien, Russland und Kanada holen die Medaillen bei der Mixedpremiere.
Patrick Reichardt, Thomas Eßer und Claas Henni
16:22 Uhr
3 min.
Pakistan nimmt weitere Afghanen aus Aufnahmeprogrammen fest
Haji-Abschiebezentrum in Islamabad
Pakistan führt Razzien in Gästehäusern fort, in denen Afghanen mit Aufnahmezusage aus Deutschland untergekommen sind. Organisationen reichen Klagen gegen zwei Bundesminister ein.
13.08.2025
2 min.
Dynamo Dresden gewinnt Test gegen Hertha II
Stefan Kutschke gelang ein früher Treffer für Dynamo Dresden.
Ein frühes Tor und ein Torwartgeschenk führen Dynamo Dresden zum Sieg gegen die zweite Mannschaft von Hertha BSC. Neuzugang Vermeij durfte noch zuschauen - auch der Trainer stand nicht am Seitenrand.
16:22 Uhr
2 min.
Elbe am Standort der Carolabrücke wieder befahrbar
Die Schifffahrt kann wieder ungehindert verkehren. (Archivbild)
Nach dem Einsturz der Carolabrücke in Dresden ging für die Schifffahrt an dieser Stelle nicht mehr viel. Jetzt herrscht wieder freie Fahrt. Doch es gibt ein neues Problem.
04.02.2022
5 min.
Ex-Biathlet Michael Rösch über Olympiavergabe: Es ist eine Katastrophe
In der DDR geboren, für Deutschland Olympiagold geholt, als Belgier gefeiert: Im Januar 2019 bestritt Michael Rösch sein letztes Biathlon-Rennen in Oberhof, bevor er seine Karriere beendete. Heute arbeitet er unter anderem als Experte für das Fernsehen und die "Freie Presse".
Der Olympiasieger aus Altenberg ist einer von acht Experten, die für die "Freie Presse" auf die an diesem Freitag startenden Olympischen Winterspiele schauen. Dass die Spiele im autoritär regierten China stattfinden können, ist für den 38-Jährigen ein Skandal, unter dem vor allem die Sportler leiden.
Thomas Reibetanz
Mehr Artikel