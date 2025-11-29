Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Trainer Thomas Stamm stattet einen 19-Jährigen bei Dynamo Dresden mit einem Profivertrag aus. (Archivbild)
Trainer Thomas Stamm stattet einen 19-Jährigen bei Dynamo Dresden mit einem Profivertrag aus. (Archivbild) Bild: David Inderlied/dpa
Trainer Thomas Stamm stattet einen 19-Jährigen bei Dynamo Dresden mit einem Profivertrag aus. (Archivbild)
Trainer Thomas Stamm stattet einen 19-Jährigen bei Dynamo Dresden mit einem Profivertrag aus. (Archivbild) Bild: David Inderlied/dpa
Sachsen
Dynamo Dresden stattet Talent Müller mit Profivertrag aus
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Aufsteiger Dynamo Dresden wartet in der 2. Bundesliga weiter auf den ersten Heimsieg der Saison. Beim Auswärtssieg in Bochum feiert ein Abwehrspieler sein Debüt. Nun kommt der nächste Schritt.

Dresden.

Dynamo Dresden hat Abwehrspieler Friedrich Müller mit einem Profivertrag ausgestattet. Der 19-Jährige unterzeichnete das Arbeitspapier einen Tag vor dem Sonntagsspiel gegen Fortuna Düsseldorf (13.30 Uhr/Sky). "Friedrich war bereits in den zurückliegenden Trainingslagern sowie punktuell in den Trainingswochen Teil unserer Mannschaft. Dabei konnte er sich kontinuierlich weiterentwickeln und sich den Anforderungen im Profibereich immer besser anpassen. Er bringt für sein junges Alter eine hervorragende Körperlichkeit mit und ist somit physisch bereits auf sehr gutem Niveau", sagte Cheftrainer Thomas Stamm. 

Sein Zweitligadebüt hatte Müller zuletzt beim Sieg in Bochum gefeiert. Zuvor verlief er seit 2018 die Nachwuchs-Akademie der Schwarz-Gelben. Viermal war er für die deutsche U18-Nationalmannschaft im Einsatz, zuletzt war er fester Bestandteil der neu formierten U21-Mannschaft bei Dynamo. "Ich bin stolz und freue mich natürlich, dass ich hier bei Dynamo den nächsten Schritt gehen kann", sagte der 1,85 Meter große Müller. (dpa)

© Copyright dpa Deutsche Presse-Agentur GmbH
Das könnte Sie auch interessieren
01.12.2025
4 min.
Deutschland und Polen: Freundschaft mit Fallstricken
Verteidigung, Wirtschaft und der Ukraine-Krieg dürften in dem Gespräch der beiden im Vordergrund stehen.
Schutz vor russischer Bedrohung, Unterstützung der Ukraine - das werden wichtige Themen der deutsch-polnischen Regierungskonsultationen sein. Es dürfte aber auch um Vergangenheitsbewältigung gehen.
29.11.2025
3 min.
„Bauer sucht Frau“: Warum Erzgebirger Thomas im Moment am liebsten zu Hause bleibt
Michaela und Thomas: Was verraten diese Blicke?
Holzhacken, Schweißen, Kuscheln: Während der Hofwoche wächst die Nähe zwischen Michaela und Thomas. Manchmal hat er sogar die Kameras vergessen. Und wie haben seine Eltern die RTL-Dreharbeiten erlebt?
Thomas Wittig
30.11.2025
1 min.
Weihnachten in den Höfen – Mehr als ein Geheimtipp im Erzgebirge
In den Gassen im Schlettauer Zentrum waren am Wochenende tausende Besucher unterwegs.
Der Schlettauer Weihnachtsmarkt ist ein ganz besonderer. Das hat sich inzwischen herumgesprochen.
Niko Mutschmann und Kjell Riedel
16:42 Uhr
3 min.
Wieder Rossipal und Vermeij: Dynamo besiegt Düsseldorf
Alexander Rossipal (Dynamo Dresden, r) erzielt das Tor zum 1:0.
Der erste Zweitliga-Heimsieg seit 1456 Tagen bringt Dynamo in eine gute Ausgangsposition vor der Weihnachtspause. Eine offenbar schwere Verletzung trübt die Freude darüber.
01.12.2025
10 min.
Steuern, Deutschlandticket, Musterung – was sich 2026 ändert
2026 bringt einige Änderungen bei der Steuer. (Symbolbild)
Rente, Mindestlohn, Grundsicherung – im neuen Jahr treten einige Reformen in Kraft, die die Einkommen vieler Bürger betreffen. Wo ist mehr Geld drin und wo muss man tiefer in die Tasche greifen?
Evelyn Denich und Vanessa Reiber, dpa
21.11.2025
2 min.
Dresden überrascht Bochum und beendet lange Negativserie
Alexander Rossipal erzielte den Führungstreffer für Dresden.
Dynamo Dresden feiert den ersten Sieg nach drei Monaten, Bochum verliert erstmals unter Trainer Uwe Rösler. Ein VfL-Profi ist besonders traurig.
Mehr Artikel