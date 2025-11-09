Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Dynamo Dresden hat seinen Sport-Geschäftsführer Thomas Brendel von seinen Aufgaben entbunden. (Archivbild)
Dynamo Dresden hat seinen Sport-Geschäftsführer Thomas Brendel von seinen Aufgaben entbunden. (Archivbild) Bild: Robert Michael/dpa
Sachsen
Dynamo Dresden stellt Sport-Geschäftsführer Brendel frei
Erst muss der Geschäftsführer Kommunikation gehen, nun auch der für den Sport zuständige starke Mann. Bei Dynamo Dresden ist wieder einmal Chaos in den Führungsgremien ausgebrochen.

Dresden.

Das Bosse-Beben bei Fußball-Zweitligist Dynamo Dresden geht weiter. Nachdem im Juni bereits Kommunikations-Geschäftsführer David Fischer gehen musste, ist nun auch die Zeit von Sport-Geschäftsführer Thomas Brendel vorzeitig vorbei. Eine Woche vor der Mitgliederversammlung stellte der Aufsichtsrat den 49-Jährigen von seinen Aufgaben frei.

"In den zurückliegenden Wochen mussten wir als Gremium vermehrt feststellen, dass es in der Leitung des Vereins zu größeren Unstimmigkeiten und Differenzen kam, die sich zunehmend verstärkt haben. Aufgrund dessen und mit Blick auf die sportliche Situation fehlt unsererseits das Vertrauen, dass wir mit Thomas Brendel als Geschäftsführer Sport die gesteckten Ziele erreichen können. Mit der zu planenden Wintertransferperiode sowie der Vorbereitung der neuen Spielzeit war die Entscheidung zum jetzigen Zeitpunkt für uns unumgänglich", sagte Dynamos Aufsichtsratsvorsitzender Jens Heinig in einer Pressemitteilung.

Neubesetzung hat oberste Priorität

Eine Interimslösung für die Position sei gesichert und der Verein somit weiterhin voll handlungsfähig. Zur kommissarischen Besetzung werde der Club in den kommenden Tagen gesondert informieren. Die Nachfolge genieße höchste Priorität.

Thomas Brendel trat sein Amt bei der Sportgemeinschaft am 1. Juni 2024 an und zeigte sich mitverantwortlich für die Saison 2024/25, in der die Dresdner den Aufstieg in die 2. Bundesliga schafften. In der aktuellen Spielzeit liegen die Sachsen nach zwölf Spieltagen auf dem 17. Tabellenplatz. (dpa)

