Sitzt eine Sperre im Freundschaftsspiel gegen Hertha BSC II ab: Dynamo Dresdens Coach Thomas Stamm. Bild: Sebastian Kahnert/dpa
Sitzt eine Sperre im Freundschaftsspiel gegen Hertha BSC II ab: Dynamo Dresdens Coach Thomas Stamm. Bild: Sebastian Kahnert/dpa
Sachsen
Dynamo Dresden testet gegen Hertha BSC II ohne Fans
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Vor dem DFB-Pokal gegen Mainz hat Dynamo viel Zeit. Diese wird für ein Testspiel genutzt - allerdings ohne Öffentlichkeit und ohne den Trainer.

Dresden.

Fußball-Zweitligist Dynamo Dresden nutzt die lange Pause zwischen dem Punktspiel gegen den 1. FC Magdeburg an diesem Samstag (13.00 Uhr/Sky) und der DFB-Pokalbegegnung gegen den 1. FSV Mainz 05 am 18. August zu einem Testspiel. Gegner am 13. August ist um 15.00 Uhr Regionalligist Hertha BSC II in der Dynamo-Akademie. Die Partie findet unter Ausschluss der Öffentlichkeit statt. 

"Spiele bieten die beste Möglichkeit, um Abläufe zu optimieren und darüber hinaus Spielern, die zuletzt weniger Spielzeit hatten oder im Aufbau sind, Spielpraxis zu geben. Aus spieltaktischer Sicht wollen wir mit der Partie den kommenden Gegnern allerdings nicht zu viel preisgeben, sodass wir uns dazu entschieden haben, das Spiel unter Ausschluss der Öffentlichkeit zu bestreiten", sagte Dynamos Sportgeschäftsführer Thomas Brendel in einer Vereinsmitteilung.

Trainer Stamm sitzt gegen Hertha seine Sperre ab

Die Dresdner nutzen die Begegnung auch dazu, die Sperre für Trainer Thomas Stamm abzugelten. Dieser war nach seiner Roten Karte im Test gegen den SV Ried (3:1) für ein Freundschaftsspiel vom Sportgericht des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) gesperrt worden. Stamm hatte in dem Vorbereitungsspiel gegen den österreichischen Erstligisten am 5. Juli nach einer Entscheidung des Schiedsrichters das Spielfeld betreten und den Unparteiischen "verbal und gestikulierend kritisiert". 

Er darf sich nun gegen Hertha II eine halbe Stunde vor Anpfiff bis eine halbe Stunde nach Abpfiff weder im Innenraum noch in den Umkleidekabinen, im Spielertunnel oder im Kabinengang aufhalten. Außerdem darf er mit seinem Team nicht in Kontakt treten. (dpa)

© Copyright dpa Deutsche Presse-Agentur GmbH
