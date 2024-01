Dynamo Dresden vereinbart Testspiel gegen Magdeburg

Dresden.

Die SG Dynamo Dresden hat ein Testspiel gegen den 1. FC Magdeburg vereinbart. Wie der Fußball-Drittligist am Donnerstag mitteilte, wird die Mannschaft von Trainer Markus Anfang am Samstag im Rahmen des Trainingslagers in der Türkei gegen den Zweitligisten antreten. Anpfiff ist um 13.00 Uhr deutscher Zeit.