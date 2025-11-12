Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
In der Führungsetage des Zweitligisten wurde der Vertrag des Geschäftsführers Zimmermann verlängert. (Archivbild)
In der Führungsetage des Zweitligisten wurde der Vertrag des Geschäftsführers Zimmermann verlängert. (Archivbild) Bild: Robert Michael/dpa-Zentralbild/dpa
Sachsen
Dynamo Dresden verlängert mit Geschäftsführer Zimmermann
Erst muss der Geschäftsführer Kommunikation gehen, dann der für den Sport. Dann ist eine Interimslösung in der Führung installiert worden. Nun verlängert der Haupt-Geschäftsführer.

Dresden.

Dynamo Dresden hat den Vertrag von Geschäftsführer Stephan Zimmermann vorzeitig verlängert. Das teilte der Fußball-Zweitligist mit. "Vom ersten Tag an hat Stephan Zimmermann uns mit seiner professionellen und verlässlichen Arbeitsweise überzeugt und konnte sich somit als eine wichtige Säule im Verein etablieren. Dank seines fachlichen Wissens, gepaart mit der Verbundenheit zum Verein und der Region, genießt er bei den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern sowie unseren Partnern ein großes Vertrauen", sagte Dynamos Aufsichtsratsvorsitzender Jens Heinig zur ligaunabhängigen Verlängerung des Vertrages. Über die Laufzeit wurden keine Angaben gemacht.

Zimmermann ist seit Oktober 2023 im Amt und wird aktuell nach der Trennung von Kommunikations-Geschäftsführer David Fischer im Juni und Sport-Geschäftsführer Thomas Brendel in dieser Woche auch bei den sportlichen Fragen helfen. Zudem installierte Dynamo gerade mit Jürg Kasper einen zweiten kommissarischen Geschäftsführer, der im kaufmännischen Bereich vorübergehend unterstützen soll. (dpa)

