Dynamo Dresden verleiht Talent Saliger zum 1. FC Köln II

Fußball-Drittligist Dynamo Dresden leiht Nachwuchshoffnung Jonas Saliger für ein Jahr an die zweite Mannschaft des 1. FC Köln aus. Das gaben die Sachsen am Montag bekannt. Bei den Rheinländern, die in der Regionalliga West spielen, soll der 19-jährige Offensivakteur den nächsten Entwicklungsschritt machen.

"Jonas hat in der abgelaufenen Saison der U19 sehr gute Leistungen gezeigt und konnte dabei besonders seine Torgefahr unter Beweis stellen. Jetzt ist es wichtig für ihn, Spielpraxis zu sammeln, damit ihm der Schritt aus dem Junioren- in den Männerbereich gelingt", erklärte Dresdens Sportgeschäftsführer Ralf Becker.

In der vergangenen Saison hatte Saliger einen entscheidenden Anteil an der Vizemeisterschaft der Dresdner U19. In der Junioren-Bundesliga stand der Offensivspieler in 13 Partien auf dem Rasen, dabei erzielte er sechs Tore und bereitete fünf weitere Treffer vor. Sein Vertrag bei der Sportgemeinschaft läuft noch bis 2025. (dpa)