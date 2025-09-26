Dynamo Dresden verliert in Darmstadt

Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Im Kopfballduell: Christoph Daferner von Dynamo Dresden (l) und Darmstadts Patric Pfeiffer.
Bild: Uwe Anspach/dpa
Darmstadts Torjäger Isac Lidberg.
Bild: Uwe Anspach/dpa
Zweimal hat Dynamo Dresden in dieser Zweitliga-Saison bereits einen Tabellenführer gestürzt. Das klappt aber in Darmstadt kein drittes Mal.

Darmstadt.

Dynamo Dresden hat eine weitere Überraschung in der 2. Fußball-Bundesliga verpasst. Der Aufsteiger verlor am Freitagabend mit 0:2 (0:1) bei Tabellenführer Darmstadt 98. Zuvor hatten die Dresdener in dieser Saison bereits zweimal einen Spitzenreiter gestürzt.

Der Schwede Isac Lidberg erzielte in der 37. Minute bereits sein siebtes Tor im siebten Saisonspiel für Darmstadt. Nach der Pause dauerte es keine drei Minuten, bis der Schotte Fraser Hornby (48.) zum 2:0 traf.

Vor 17.810 Zuschauern hatte der Favorit aber zunächst etwas Glück. Denn die Dresdener begannen mutig und waren in den ersten 20 Minuten das bessere Team. 

Fehlpässe laden Darmstadt ein

Der Spitzenreiter kam erst zu Torchancen, als der Gegner ihn dazu einlud. In der 28. Minute spielte Dynamo-Torwart Tim Schreiber den Ball genau in den Fuß von Lidberg, der dieses Geschenk aber noch nicht annahm. Dem Darmstädter 1:0 ging dann ein Fehlpass von Niklas Hauptmann voraus.

Danach hatten die Dresdener dem Tabellenführer nichts mehr entgegenzusetzen. Darmstadt trat nun sehr selbstbewusst und souverän auf. Das Sturmduo Hornby (57.) und Lidberg (60.) scheiterte noch zweimal an Torwart Schreiber. (dpa)

