Dynamo Dresden verpflichtet Zweitliga-Stürmer Meißner

Dresden. Mittelstürmer Robin Meißner wechselt zum Fußball-Drittligisten SG Dynamo Dresden. Das gab der Verein am Dienstag bekannt. Der 23-Jährige vom Zweitligisten Hamburger SV unterschrieb bei Dynamo einen Vertrag bis zum 30. Juni 2025. Über die Ablösemodalitäten haben beide Parteien der Mitteilung zufolge Stillschweigen vereinbart.

"Robin Meißner ist ein enorm vielfältiger Offensivakteur, der unserem Spiel eine große Variabilität verleihen kann. Zudem verkörpert er ein hohes Maß an Torgefahr", sagte Dynamos Sportgeschäftsführer Ralf Becker.

Der gebürtige Hamburger spielte ab 2012 beim FC St. Pauli. 2020 wechselte er zur zweiten Mannschaft des Hamburger SV, wo ihm ein Jahr später der Sprung in den Profikader gelang und er in der Regionalliga Nord als auch in der 2. Bundesliga auflief. Nach Leihen zu FC Hansa Rostock und FC Viktoria Köln steht er nun bei Dynamo Dresden unter Vertrag. "Ich bin glücklich in der kommenden Saison für Dynamo Dresden spielen zu dürfen und komme mit dem klaren Ziel, meinen Teil für den Aufstieg in die 2. Bundesliga beizutragen", wird Meißner zitiert. (dpa)