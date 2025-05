Dynamo Dresden vor Zweitliga-Rückkehr - "Balance finden"

Dynamo Dresden kann schon an diesem Samstag den Zweitliga-Aufstieg perfekt machen. Doch der Gegner ist so etwas wie die Mannschaft der Stunde. Dynamo-Coach Stamm sieht ein "Spiel auf Augenhöhe".

Dresden. Dynamo Dresden kann mit einem Sieg im Spitzenspiel bei Arminia Bielefeld vorzeitig die Rückkehr in die 2. Fußball-Bundesliga perfekt machen. Vor den letzten drei Spielen hat Drittliga-Spitzenreiter Dynamo sieben Punkte Vorsprung auf den Relegationsplatz - aber nur einen Zähler vor Bielefeld.

Die Arminen, die zuletzt fünf Liga-Erfolge in Serie und den Einzug ins DFB-Pokalfinale feierten, sind gerade das Team der Stunde. "Wir müssen eine gute Balance finden, offensiv zu denken und vielleicht auch wieder zu null zu spielen. Wir müssen uns nicht verstecken in Bielefeld", sagte Dynamo-Trainer Thomas Stamm vor dem Spitzenspiel an diesem Samstag (16.30 Uhr/MagentaSport) auf der Alm.

Laut Stamm tut Dynamo gut daran, "die Ausgangslage, die wir uns erarbeitet haben, sehr positiv zu sehen. Weniger so zu sehen, als ob man da etwas zu verlieren hätte. Wir wissen um die Stärken von Bielefeld, auch die Heimstärke. Alles weg verteidigen wirst du nicht können gegen so eine Truppe", meinte der Cheftrainer und ergänzte: "Trotzdem werden wir selbstbewusst dahin fahren, weil ich glaube, dass wir sehr viel gewinnen können." Zwar sei die Arminia "extrem effizient, hat viel Kontrolle und eine gute Dominanz", betonte Stamm. Dennoch erwartet er ein "Spiel auf Augenhöhe".

Sapina will nicht rechnen

"Irgendwas auf Sicherheit und auf Rechnen wollen wir nicht machen - das ist klar. Wir wollen dieses Spiel gewinnen", meinte Dynamo-Mittelfeld-Stratege Vinko Sapina vor dem Duell mit den Ostwestfalen. Dresden spielte zuletzt in der Saison 2021/2022 in der zweithöchsten deutschen Spielklasse. Trotz eines starken Saisonstarts rutschte das Team immer weiter ab. Dynamo rettete sich dann auf Platz 16 in die Relegation, unterlag dort dem 1. FC Kaiserslautern und musste nach einer Spielzeit wieder in die 3. Liga absteigen. (dpa)